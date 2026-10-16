Filistin’e destek veren yazarın kazancını kestiler
Filistin destekçisi İrlandalı yazar Sally Rooney, İngiltere’de Gazze soykırımına karşı eylemleri ile bilinen ‘Palestine Action’ grubuna verdiği destek nedeniyle kitaplarından elde ettiği kazancı alamıyor. Yayınevi Faber de gelirlerin yazara aktarılamadığını doğruladı.
İrlandalı yazar Sally Rooney, İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen Gazze'de soykırıma karşı eylemleri ile bilinen "Palestine Action" grubuna verdiği destek nedeniyle kitaplarını bu ülkede satıştan çekmek zorunda kaldığını açıkladı. "Normal İnsanlar" adlı eseriyle tanınan Rooney, Palestine Action'a kamuoyu önünde verdiği destek nedeniyle İngiltere'deki kitap satışlarından telif ücreti alamadığını belirtti. Rooney'nin İngiltere ve İrlanda'daki yayınevi Faber de yaptığı açıklamada, mevcut İngiltere mevzuatı nedeniyle yazarın ülkedeki kitap satışlarından elde ettiği gelirin kendisine aktarılamadığını bildirdi. Açıklamada, "Bir yazarın eserlerini satıp kazancını kendisine aktaramamak, bir yayınevi açısından kabul edilemez bir durumdur" ifadesine yer verildi.