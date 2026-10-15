Bakü’deki CICA Zirvesi’nde İsrail tepkisi: Herzog konuşmaya başlayınca Bakan Fidan ve çok sayıda temsilci salondan ayrıldı

HERZOG KONUŞMAYA BAŞLAYINCA SALON BOŞALDI

Bakü Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ev sahipliği yaptı. Toplantı öncesinde devlet başkanları ve üst düzey yöneticiler Aliyev tarafından karşılanırken, liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Zirve sırasında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşmasına başlamasıyla birlikte bazı heyetler salonu terk etti. Uluslararası basına yansıyan bilgilere göre Türkiye'nin yanı sıra İran, Pakistan, Filistin Yönetimi ve Kuveyt temsilcileri de salondan ayrılanlar arasında yer aldı.

TÜRKİYE'Yİ HAKAN FİDAN TEMSİL ETTİ

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Toplantıda Asya ülkelerinin liderleri ve üst düzey temsilcileri bir araya gelirken, Herzog'un konuşması sırasında yaşanan ayrılık dikkat çekti.

ZİRVEYE ÇOK SAYIDA ÜLKE VE ÜST DÜZEY TEMSİLCİ KATILDI

CICA Zirvesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de yer aldı. Zirveye ayrıca Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Vietnam Devlet Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve farklı ülkelerden üst düzey temsilciler katıldı.