Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gürcistan'a sert tepki: Bu bizim için kabul edilemez’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayların ardından Gürcü mevkidaşını aradığını ve Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirten Fidan, "Bu, bizim için son derece kabul edilemez bir durum. İki ülke arasındaki ilişkinin seviyesine yakışmıyor." ifadelerini kullandı.