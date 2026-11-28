ÇAMURLU VE UÇURUMLARLA ÇEVRİLİ YOL KAYDEDİLDİ
Aracın ana yoldan ayrıldıktan sonra ilerlediği yaklaşık 15 kilometrelik güzergah, dron ve GoPro kamerasıyla kayıt altına alındı. Ortaya çıkan görüntülerde, minibüsün geçtiği yolun büyük bölümünün çamurlu olduğu ve derin uçurumlarla çevrili bulunduğu görüldü.
YOĞUN ORMAN ÖRTÜSÜ ARASINDA KALMIŞ
Çamura saplanarak hareket edemeyen minibüsün bulunduğu ormanlık alan da dron ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen kayıtlarda, kafilenin mahsur kaldığı aracın yoğun orman örtüsüyle çevrili zorlu bir noktada durduğu gözlemlendi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.