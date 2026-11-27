İlk diktiği fidanın çiçek açmasına rağmen meyve vermediğini, meyve vermesi için kivinin dişi ve erkek bitkilerinin birlikte bulunması gerektiğini öğrendiğini anlatan Mustafa Aydın, "Birkaç yıl sonra başka bir bahçeden erkek kivi bitkisinin polenini temin ederek kendi ellerimle çiçekleri tozlaştırdım. Böylece meyve almaya başladım. Fidanların çeliklerini de kendim ürettim. Bugün yaklaşık 1,5 dönümlük alanda 80 civarında kivi ağacım bulunuyor. Bunların yaklaşık 40’ı yetişkin durumda. Yetişkin bir ağaçtan 60-70 kilogram ürün alabiliyorum. Bahçede kilosunu 70-80 liradan satıyorum. Kivinin yetiştiriciliğinde en önemli konu su. Su ihtiyacını karşılayabilirsem başka büyük bir sıkıntı yaşamıyorum. Kivi fidanına yoğun talep var" ifadelerini kullandı.