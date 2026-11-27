AVM otoparkına girmek için o şartlar netleşti

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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında LPG ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) kullanan araçların kapalı otoparklara girmesi genel olarak yasak. Ancak alışveriş merkezlerinin kapalı otoparkları için belirli güvenlik koşullarının yerine getirilmesi halinde istisna uygulanabiliyor.

Bu kapsamda AVM'lerin LPG 'li araç kabul edebilmesi için Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen TS 9881 standardına uygun olması gerekiyor. Ayrıca otoparkın TSE hizmet yeterlilik belgesi alması ve bağlı bulunduğu mahalli itfaiye teşkilatından uygunluk görüşü edinmesi şart.

LPG'li araç kabul eden otoparklarda 6 zorunlu koşul

Gerekli belgeleri alan alışveriş merkezlerinin otoparklarında ayrıca altı temel güvenlik şartının eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyor.

Yıllık denetim yapılacak

Otoparkların kayıtları, işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idareler tarafından tutulacak. Bu alanlar her yıl denetlenecek veya denetlettirilecek.

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Girişe 90x60 santimetrelik tabela asılacak

LPG'li araç kabul eden otoparkların girişine, TS 9881 standardına uygunluğu gösteren en az 90x60 santimetre ölçülerinde tabela yerleştirilecek. Tabela sürücülerin rahatlıkla görebileceği bir noktada bulunacak.

Yalnızca birinci bodrum kata izin verilecek

LPG'li araçların park edebileceği alanlar, birinci bodrum kattan daha aşağıda olamayacak. Ayrıca bu bölümlerin giriş ve çıkışları, diğer araçların kullandığı otopark alanlarından ayrı düzenlenecek.

Havalandırma ve elektrik sistemleri özel güvenlikli olacak

Otoparkın elektrik ve havalandırma tesisatında kıvılcım oluşturmayacak (ex-proof) sistemler kullanılacak. Havalandırma, zeminde birikebilen LPG gazını algılayan cihazlarla bağlantılı olacak. Gaz algılandığında sistem otomatik devreye girerek biriken gazı ortamdan uzaklaştırabilecek kapasitede çalışacak.

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Zeminde ızgara kullanılmayacak

Otopark zemininde suyun tahliyesi için uygun eğimde dere sistemi oluşturulacak. Bu bölümlerde ızgara sistemine izin verilmeyecek. Tahliye noktalarındaki rögarlar ise gazın geçişini önleyen sifonlu yapıda olacak.

Araçların ruhsat ve muayeneleri kontrol edilecek

Otoparka yalnızca ruhsatında LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli araç muayenesi bulunan otomobiller kabul edilecek. Araç giriş-çıkış ve kayıt işlemlerinden sorumlu yetkili personel, bu şartların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edecek.

Her AVM LPG'li araç kabul edemeyecek

Belirlenen teknik koşulları yerine getirmeyen alışveriş merkezleri, LPG'li araçları kapalı otoparklarına alamayacak. Gerekli belgeleri ve onayları bulunan otoparklarda da ruhsatında LPG kaydı bulunmayan veya geçerli muayenesi olmayan araçların girişine izin verilmeyecek.

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Düzenlemeyle birlikte LPG'li araç sahipleri açısından AVM otoparklarında yeni bir dönem başlayacak. Uygulama 1 Ocak 2028 tarihinde yürürlüğe girecek.