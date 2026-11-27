LPG'li araç kabul eden otoparklarda 6 zorunlu koşul
Yıllık denetim yapılacak
Otoparkların kayıtları, işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idareler tarafından tutulacak. Bu alanlar her yıl denetlenecek veya denetlettirilecek.
Girişe 90x60 santimetrelik tabela asılacak
Yalnızca birinci bodrum kata izin verilecek
LPG'li araçların park edebileceği alanlar, birinci bodrum kattan daha aşağıda olamayacak. Ayrıca bu bölümlerin giriş ve çıkışları, diğer araçların kullandığı otopark alanlarından ayrı düzenlenecek.
Havalandırma ve elektrik sistemleri özel güvenlikli olacak
Otoparkın elektrik ve havalandırma tesisatında kıvılcım oluşturmayacak (ex-proof) sistemler kullanılacak. Havalandırma, zeminde birikebilen LPG gazını algılayan cihazlarla bağlantılı olacak. Gaz algılandığında sistem otomatik devreye girerek biriken gazı ortamdan uzaklaştırabilecek kapasitede çalışacak.
Zeminde ızgara kullanılmayacak
Otopark zemininde suyun tahliyesi için uygun eğimde dere sistemi oluşturulacak. Bu bölümlerde ızgara sistemine izin verilmeyecek. Tahliye noktalarındaki rögarlar ise gazın geçişini önleyen sifonlu yapıda olacak.
Araçların ruhsat ve muayeneleri kontrol edilecek
Otoparka yalnızca ruhsatında LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli araç muayenesi bulunan otomobiller kabul edilecek. Araç giriş-çıkış ve kayıt işlemlerinden sorumlu yetkili personel, bu şartların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edecek.
Her AVM LPG'li araç kabul edemeyecek
Belirlenen teknik koşulları yerine getirmeyen alışveriş merkezleri, LPG'li araçları kapalı otoparklarına alamayacak. Gerekli belgeleri ve onayları bulunan otoparklarda da ruhsatında LPG kaydı bulunmayan veya geçerli muayenesi olmayan araçların girişine izin verilmeyecek.
Düzenlemeyle birlikte LPG'li araç sahipleri açısından AVM otoparklarında yeni bir dönem başlayacak. Uygulama 1 Ocak 2028 tarihinde yürürlüğe girecek.
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