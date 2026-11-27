İstanbul’a 100 bin araçlık yeni otopark sözü veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu vaadini de yerine getiremedi. İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz’ın 11 Mayıs 2026’da verdiği otopark soru önergesine 189 gün sonra, 16 Kasım’da cevap geldi. İBB’nin kendi verileri, otopark hizmetindeki gerilemeyi ortaya koydu.

PARK YERİ İHTİYACI KARŞILANAMIYOR

TÜİK verilerine göre İstanbul’daki taşıt sayısı, Aralık 2019-Ekim 2026 tarihleri arasında yüzde 55 artarak 4,2 milyondan 6,5 milyona yükseldi. Bunun yanında İSPARK’ın 2019’da 94 bin 332 olan araç kapasitesi, 23 bin 273 artışla Temmuz 2026’da ancak 117 bin 605’e ulaşabildi. Böylece 100 bin araç kapasiteli yeni otopark vaadinin sadece yüzde 23,2’si gerçekleştirildi.

KAPASİTE 3 YILDA 5,9 BİN AZALDI

Bu süreçte İSPARK’ta son 3 yılda yaşanan yönetim sorunu da dikkat çekti. İşletilen otopark sayısı 787’den 809’a yükselmesine rağmen 2024 yılında 123 bin 509 olan araç kapasitesi, Temmuz 2026’ya gelindiğinde 117 bin 605’e düştü. İBB yönetimi, bu tarihler arasında İSPARK otoparklarının sayısını artırırken İstanbullulara sunduğu park yeri kapasitesini 5 bin 904 azalttı.

Reklam Reklam

KARAKÖY’DEKİ PROJE BİTMİYOR

İBB’nin Karaköy’de yenilemek için yıktığı otopark da tamamlanma tarihi geçmesine rağmen bitirilemedi. 600 araçlık katlı otoparkın yıkımına 29 Aralık 2022’de başlanırken çalışmaların 2,5 yılda tamamlanacağı açıklanmıştı. Ancak proje, bitirilmesi gereken 2025 ortasında yüzde 7 seviyesinde kaldı. Tamamlanma tarihi 2027’ye uzadı. İlk açıklamada 560 olarak duyurulan kapasite de raporlara 398 olarak geçti.

ÜCRETSİZ PARK YERİ YERİNE FAHİŞ ZAM

İBB bu dönemde vatandaşa yeni otopark kazandırmak yerine İSPARK ücretlerine enflasyonun 3 katını aşan zam yaptı. İBB yönetimi 2019’da “Kimse kendi mahallesinde, sokağında İSPARK ücreti ödemeyecek” sözü vermişti. O dönem 6 TL olan 1-2 saat arası yol kenarı tarifesi, bazı bölgelerde 36,7 kat artarak 220 TL’ye çıktı. 2019 başından Ekim 2026’ya kadar birikimli enflasyon yüzde 1038 olurken zam oranı yüzde 3 bin 566’ya ulaştı. Böylece zam, enflasyonun 3,44 katını buldu.

İBB RUHSATSIZ OTOPARK İŞLETİYOR

Sayıştay raporları da hizmetteki eksikliğin kapasiteyle sınırlı kalmadığını ortaya çıkardı. Denetimlerde otoparklardaki ruhsat ve sigorta eksiklikleri dikkat çekti. İncelenen 136 otoparkın 86’sının ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlendi. Bu otoparkların yalnızca 28’inde zorunlu sigorta poliçesi bulunurken diğer 108 otoparkta ise sigorta poliçesi olmadığı tespit edildi.

Reklam Reklam

Gündem

İstanbul'da akşam trafiği yüzde 85'e ulaştı: Ana arterlerde yoğunluk

Gündem

Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali kesinleşti

Gündem

Tramvaylar tamamen raydan çıktı