Açıklamada, “Bu kapsamda; Malatya ve Eskişehir’de gece şartlarında gerçekleştirilen eğitimler sırasında meydana gelen kazaların ardından derhâl adli ve idari süreçler başlatılmıştır. Kazaların nedenlerini belirlemek üzere görevlendirilen idari tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekipleri, her iki ilde inceleme ve araştırmalarını her türlü olasılığı dikkate alarak titizlikle sürdürmektedir. Bunun yanında her iki kaza hakkında ilgili Cumhuriyet savcılıkları tarafından adli soruşturmalar da başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı

Bakan Güler ABD’ye gidiyor

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında ABD’yi ziyaret edeceğini ve ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile görüşeceğini açıkladı. Güler’in mevkidaşıyla görüşmesinde; F-16 ve F-35 tedarikleri ele alınacak.

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Bakan Güler ABD’ye gidiyor: F-35 ve CAATSA masada

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Helikopter kazasında şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı

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MSB: Malatya ve Eskişehir’deki helikopter kazalarıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı