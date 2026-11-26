UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynanan Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv maçı, saha içinde yaşanan gerginlikler nedeniyle bir süre durduruldu.
Stadyumda Türk taraftarların açtığı Filistin bayraklarına müdahale eden Gürcü yetkililer, maçın seyrini değiştiren bir provokasyona imza attı.
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gürcü mevkidaşına Beşiktaş telefonu
Dışişleri Bakanlığı, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı'nın Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu yetkililerinin stadyumda bulunduğu aktarılan açıklamada, Türk vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimlerin yürütüldüğü kaydedildi.
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