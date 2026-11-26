İndirimli bilet satışları 26 Kasım 2026 saat 11.00'de başlayıp 27 Kasım saat 23.59'a kadar devam edecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların belirtilen süre içerisinde biletlerini satın alması gerekiyor.
Uçuş tarihleri için belirli dönemler kapsam dışında
Kampanya kapsamında alınan biletler, 1 Aralık 2026 ile 30 Nisan 2027 tarihleri arasındaki yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek. Ancak 18 Aralık 2026-10 Ocak 2027 ve 5-15 Mart 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar indirim kapsamına alınmadı.
İndirim, biletlerin vergiler hariç tutarı üzerinden uygulanacak. Ayrıca yolcular, kampanya süresince tüm koltuk seçimlerinden de yüzde 20 daha düşük ücretle yararlanabilecek.
50'den fazla noktaya indirimli uçuş fırsatı
Dubai, Cidde, Medine, Riyad, Kahire, Beyrut, Bağdat, Erbil, Şam ve Halep de indirimli uçuş fırsatının geçerli olduğu diğer destinasyonlar arasında yer aldı.
Biletler nereden alınabilecek?
Yüzde 20 indirimli biletler AJet'in resmi internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satın alınabilecek. Kampanya, yalnızca belirtilen satış tarihleri ve seyahat koşulları çerçevesinde geçerli olacak.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.