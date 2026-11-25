Çay nasıl demlenir?

Demliği ateşin üzerine bıraktıktan sonra bekleme süresi 15-20 dakika arası olur. Yarım saat demlendikten sonra şu çayın ilk 10 dakikasında çayın tozu dökülür. 20 dakikada çayın rengini verir. Yarım saatte de damak tadını verir. Eğer rengini aldanır, 15 dakika daha içersen, bu çayın lezzetini bulamazsın. Burada mühim olan, çayı kaliteli yapmak.