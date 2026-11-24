Rusya, ABD ve Çin nükleer başlıkta ilk 3 sırada

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2026 verilerine göre, deklarasyona imza atan Rusya, ABD ve Çin nükleer başlık sıralamasında ilk 3 sırada yer alıyor.

Rusya 5 bin 420, ABD 5 bin 42, Çin ise 620 nükleer başlığa sahip. Bu üç ülkeyi 370 başlıkla Fransa, 225 başlıkla İngiltere, 190 başlıkla Hindistan ve 170 başlıkla Pakistan takip ediyor.

Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanyanın (ICAN) Haziran 2026'daki raporuna göre, 2025'te ABD'nin nükleer silah harcamalarının 69,2 milyar dolara, Çin'in 13,5 milyar dolara ve Rusya'nın ise 9,5 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.