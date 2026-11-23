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Fiat Egea'nın üretiminin sona ermesinin ardından pazardaki satış ivmesini yeniden yukarı taşımayı hedefleyen Fiat, merakla beklenen yeni C-SUV modelleri Fiat Grizzly ve Fiat Fastback'in Türkiye satış detaylarını açıkladı. Stellantis'in farklı güç aktarma sistemlerine uyumlu Smart Car platformunu paylaşan ve Fas'taki Kenitra fabrikasında üretilen yeni ikili, 24 Kasım itibarıyla Türkiye genelindeki bayilerde yerini alacak.

FİAT GRİZZLY 1 MİLYON 599 BİN LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLA SATIŞA ÇIKIYOR

Türkiye'de ilk etapta benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle tüketicilerin karşısına çıkacak olan Fiat Grizzly'nin donanım ve motor bazlı fiyat listesi şu şekilde belirlendi:

Fiat Grizzly 1.2 Turbo MT 100 HP Icon: 1 milyon 599 bin lira

Fiat Grizzly 1.2 Turbo MT 100 HP La Prima: 1 milyon 699 bin lira

Fiat Grizzly 1.2 MHEV 145 HP eDCT Icon: 1 milyon 899 bin lira

Fiat Grizzly 1.2 MHEV 145 HP eDCT La Prima: 1 milyon 999 bin lira

100 HP BENZİNLİ VE 145 HP HİBRİT MOTOR SEÇENEKLERİ

Her iki modelde de sürüş beklentilerine göre iki farklı motor ve şanzıman kombinasyonu sunuluyor:

Benzinli seçenek: 100 beygir güç üreten 1.2 litrelik turbo benzinli motor, 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor.

Hibrit seçenek: 145 beygir güç üreten hafif hibrit (MHEV) ünitede ise çift kavramalı eDCT otomatik şanzıman yer alıyor.

GENİŞ BAGAJ HACMİ VE TEKNOLOJİK KABİN DONANIMLARI

C segmentine geniş yükleme alanı ve modern kokpit özellikleriyle giriş yapan modellerde bagaj hacmi Grizzly'de 545 litreye, Fastback'te ise 608 litreye kadar ulaşıyor. Arka koltuklar katlandığında her iki araçta da 1.700 litrenin üzerinde yükleme alanı elde edilebiliyor.

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Donanım seviyesine göre araçlarda öne çıkan başlıca özellikler ise şöyle sıralanıyor:

10 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 10 inç dijital gösterge paneli

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı ile kablosuz telefon şarjı

Full LED ön farlar, yüzen orta konsol tasarımı ve 18 inç alaşım jantlar

Geri görüş kamerası ve 6 hoparlörlü ses sistemi

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