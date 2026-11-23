Tokat'ın Niksar ilçesinde evinin mutfağında ceviz ve üzüm şeklinde sabun üreten Arzu Çakan, ürünlerini Tunus, ABD ve Almanya'ya gönderiyor. Üretimini büyüterek başka kadınlara da istihdam sağlamayı hedefliyor.
Tokat'ın Niksar ilçesinde evinin mutfağında ceviz ve üzüm şeklinde sabun üreten kadın girişimci, ürünlerini Tunus, ABD ve Almanya'ya gönderiyor.
Üretimini büyüterek başka kadınlara da istihdam sağlamayı hedefliyor.
Niksar'da yaşayan Arzu Çakan, yaklaşık 4,5 ay önce bir yakınının tavsiyesiyle evinin mutfağında sabun üretimine başladı.
Kendini internetten izlediği videolarla geliştiren Çakan, ilçenin cevizinden ve üzümünden esinlenerek hediyelik sabunlar tasarladı.
Ürünlerini farklı renk ve kokularla çeşitlendiren Çakan, hazır sabun bazını benmari usulü eritip kalıplara döküyor.
Üretimi arasında ceviz, üzüm, çilek ve kiraz şeklindeki sabunların yanı sıra oyuncaklı çocuk sabunları, kabak lifli sabunlar ve süngerli duş sabunları da yer alıyor.
İlçeye gelenlerin özellikle ceviz ve üzüm şeklindeki sabunları hediyelik olarak tercih ettiğini söyledi.
Sabunlarının akrabaları vasıtasıyla Tunus, ABD ve Almanya'ya da ulaştığını belirten Çakan, "Buraya gelen insanlar sabunlarımızı hediyelik olarak yanlarında götürsün, bu ürünler Niksar'ı temsil etsin istiyorum. Bazı müşterilerimiz çok beğendikleri için kullanmaya kıyamadıklarını söylüyor" dedi.
Kadınlara istihdam sağlamak istiyor
Çakan, üretimini evden bir atölyeye taşımak istiyor.
Kadın girişimcilere yönelik desteklerden yararlanarak markasını büyütmeyi planlıyor.
Üretim kapasitesini artırdığında başka kadınlara da iş imkânı sağlamak istediğini belirtti.
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