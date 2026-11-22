'Oltu Taşı gibi kıymetli taşlarımız varmış'





Erzurum Valisi Aydın Baruş tarafından açılışı yapılan galeriyi gezenler, gördükleri karşısında şaşırdı. Erzurum'da bu kadar çeşit taş olduğunu bilmediğini belirten Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ümit Gergit, "Erzurum'da bu kadar çeşit taş olduğunu bilmiyorduk. Galeri sayesinde hem taşlardan bilgimiz oldu hem de fosillerle alakalı güzel bir galeri olmuş. Biz Erzurum'da sadece Oltu taşı var diye biliyorduk. Meğer Oltu taşı gibi çok kıymetli taşlarımız varmış" dedi.