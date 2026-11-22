Küresel piyasalarda doların güç kazanması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentiler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Hisse senedi piyasalarında yaşanan satışların nakit ihtiyacını artırması da düşüşü hızlandırdı. Ons altın haftayı yüzde 8,9 kayıpla tamamlayarak 16 Mart haftasından bu yana en sert gerilemesini yaşadı.
Dolar endeksi ise haftalık yüzde 0,3 yükselişle 103,8 seviyesine çıktı. Yeni haftaya ons altın 3 bin 533 dolar seviyesinden başladı.
Petrol piyasasında da haftalık kayıp yaşandı. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,50 düşerek 92,5 dolara geriledi.
Piyasalarda gelecek hafta ABD'den gelecek ekonomik veriler yakından takip edilecek. Özellikle kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve büyüme rakamlarının, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin önemli ipuçları vermesi bekleniyor.
Yurt içinde altın fiyatları
Uluslararası piyasalardaki sert düşüşün ardından yurt içinde altın fiyatları da takip ediliyor. Gram altın 5 bin 746 liradan işlem görürken çeyrek altın 9 bin 858 lira seviyesinde bulunuyor. Tam altın ise 40 bin liralık psikolojik sınırın altına geriledi.
Gram altın: 5 bin 746 lira
Çeyrek altın: 9 bin 858 lira
Yarım altın: 19 bin 700 lira
Tam altın: 39 bin 257 lira
Cumhuriyet altını: 40 bin 329 lira
Ons altın, 2026 yılının ocak ayında 5 bin 600 dolar seviyesini görerek tarihi zirvelerinden birine ulaşmıştı.
Döviz kurlarında son durum
Dolar: 50,5752 lira
Euro: 55,6072 lira
Sterlin: 66,5415 lira
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