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Kredi kartı kullananlar dikkat! 4 milyon şifre incelendi en çok deşifre olanlar belli oldu

Kredi kartı kullananlar dikkat! 4 milyon şifre incelendi en çok deşifre olanlar belli oldu

16:40, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 16:40, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Kredi kartı kullananlar dikkat! 4 milyon şifre incelendi en çok deşifre olanlar belli oldu

PIN kodları, banka kartlarından ödeme sistemlerine, akıllı telefonlardan çeşitli dijital cihazlara kadar günlük yaşamda kullanılan pek çok teknolojik ürünün güvenliğinde önemli bir rol oynuyor. Özellikle dört haneli PIN'ler, teorik olarak 10 bin farklı kombinasyon oluşturulmasına imkan tanısa da kullanıcıların önemli bir bölümü kolay hatırlayabildiği sayı dizilerini tercih ediyor. Doğum tarihleri, art arda gelen rakamlar veya birbirini tekrar eden sayılar gibi basit diziler, hatırlama kolaylığı sağlarken güvenlik açısından da daha fazla dikkat gerektirebiliyor. Bu nedenle kullanılan PIN'in yalnızca kolay hatırlanması değil, tahmin edilmesinin de zor olması önem taşıyor. Peki en sık kullanılan PIN kodları hangileri, hangi sayı dizileri daha kolay tahmin ediliyor ve güvenli bir PIN oluştururken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte dijital güvenlik açısından merak edilenler…

Günümüzde banka ve ödeme kartlarından cep telefonlarına kadar birçok cihaz ve sistem, kişisel kimlik numaraları yani PIN kodlarıyla korunuyor. Dört rakamdan oluşan bir PIN için teorik olarak 10 bin farklı kombinasyon bulunmasına rağmen kullanıcıların tercihleri bu çeşitliliği önemli ölçüde daraltabiliyor. Kolay hatırlamak isteyen birçok kişi birbirini tekrar eden, sıralı veya kişisel bilgilerle bağlantılı rakamlardan oluşan şifreleri tercih edebiliyor. Bu durum, güvenlik amacıyla kullanılan PIN'in tahmin edilebilir hale gelmesine neden olabiliyor. Özellikle günlük hayatta sık kullanılan bazı sayı dizileri, kullanıcıların şifre oluştururken yaptığı tercihleri de ortaya koyuyor. Peki hangi dört haneli PIN kodları daha fazla kullanılıyor, basit sayı dizileri neden risk oluşturuyor, güçlü bir PIN belirlemek için hangi noktalara dikkat edilmeli? İşte PIN güvenliği hakkında bilinmesi gerekenler…

Günümüzde banka ve ödeme kartlarından cep telefonlarına kadar birçok cihaz ve sistem, kişisel kimlik numaraları yani PIN kodlarıyla korunuyor. Dört rakamdan oluşan bir PIN için teorik olarak 10 bin farklı kombinasyon bulunmasına rağmen kullanıcıların tercihleri bu çeşitliliği önemli ölçüde daraltabiliyor. Kolay hatırlamak isteyen birçok kişi birbirini tekrar eden, sıralı veya kişisel bilgilerle bağlantılı rakamlardan oluşan şifreleri tercih edebiliyor. Bu durum, güvenlik amacıyla kullanılan PIN'in tahmin edilebilir hale gelmesine neden olabiliyor. Özellikle günlük hayatta sık kullanılan bazı sayı dizileri, kullanıcıların şifre oluştururken yaptığı tercihleri de ortaya koyuyor. Peki hangi dört haneli PIN kodları daha fazla kullanılıyor, basit sayı dizileri neden risk oluşturuyor, güçlü bir PIN belirlemek için hangi noktalara dikkat edilmeli? İşte PIN güvenliği hakkında bilinmesi gerekenler…

Polonya merkezli Onet’te yayımlanan bir haberde, DataGenetics’in kurucusu Nick Berry’nin gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına yer verildi. Çalışmada 3,4 milyon farklı PIN kodu incelenirken, kullanıcıların yaklaşık yüzde 27’sinin oldukça sınırlı sayıdaki kombinasyona yöneldiği ortaya çıktı.

Polonya merkezli Onet’te yayımlanan bir haberde, DataGenetics’in kurucusu Nick Berry’nin gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına yer verildi. Çalışmada 3,4 milyon farklı PIN kodu incelenirken, kullanıcıların yaklaşık yüzde 27’sinin oldukça sınırlı sayıdaki kombinasyona yöneldiği ortaya çıktı.

KREDİ KARTI SAHİPLERİNE DİKKAT ÇEKEN ŞİFRE UYARISI

Araştırmanın ortaya koyduğu veriler, kullanıcıların PIN belirlerken güvenlikten ziyade kolay hatırlanabilirliğe ağırlık verdiğini gösteriyor.

İlk sıralarda basit kombinasyonlar var: “1234”, “1111” ve “0000” gibi PIN’ler, incelenen yaklaşık 3,4 milyon kodun toplamında önemli bir paya sahip. Bu üç kombinasyonun tüm verilerin yaklaşık yüzde 19’unu oluşturduğu belirtiliyor.

KREDİ KARTI SAHİPLERİNE DİKKAT ÇEKEN ŞİFRE UYARISI Araştırmanın ortaya koyduğu veriler, kullanıcıların PIN belirlerken güvenlikten ziyade kolay hatırlanabilirliğe ağırlık verdiğini gösteriyor.İlk sıralarda basit kombinasyonlar var: “1234”, “1111” ve “0000” gibi PIN’ler, incelenen yaklaşık 3,4 milyon kodun toplamında önemli bir paya sahip. Bu üç kombinasyonun tüm verilerin yaklaşık yüzde 19’unu oluşturduğu belirtiliyor.

Yıllar şifre seçiminde öne çıkıyor: En yaygın kullanılan 50 PIN’in 30’unun “19” veya “20” ile başlaması dikkat çekiyor. Bu durum, kullanıcıların doğum yılı gibi kolay hatırlanan tarihleri PIN oluştururken sıklıkla kullandığına işaret ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bilgiler risk oluşturabiliyor: Doğum tarihi, yaş veya benzeri kişisel bilgilerin sosyal medya hesaplarında herkese açık biçimde paylaşılması, bu bilgilerin PIN tahmininde kullanılabilmesine neden olabiliyor.

Yıllar şifre seçiminde öne çıkıyor: En yaygın kullanılan 50 PIN’in 30’unun “19” veya “20” ile başlaması dikkat çekiyor. Bu durum, kullanıcıların doğum yılı gibi kolay hatırlanan tarihleri PIN oluştururken sıklıkla kullandığına işaret ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bilgiler risk oluşturabiliyor: Doğum tarihi, yaş veya benzeri kişisel bilgilerin sosyal medya hesaplarında herkese açık biçimde paylaşılması, bu bilgilerin PIN tahmininde kullanılabilmesine neden olabiliyor.


En çok kullanılan 20 PIN

Araştırmada en sık karşılaşılan 20 dört haneli kombinasyon şu şekilde sıralanıyor:

1234

0000

7777

2000

2222

9999

5555

1122

8888

2001

1111

1212

1004

4444

6969

3333

6666

1313

4321

1010


En çok kullanılan 20 PINAraştırmada en sık karşılaşılan 20 dört haneli kombinasyon şu şekilde sıralanıyor:12340000777720002222999955551122888820011111121210044444696933336666131343211010

Daha güvenli bir PIN için nelere dikkat edilmeli?

Uzmanların genel güvenlik önerileri, PIN seçiminde tahmin edilmesi kolay kişisel bilgilerden ve yaygın sayı kalıplarından uzak durulması gerektiğine işaret ediyor.

Kişisel bilgileri PIN yapmayın: Doğum tarihi, yıl dönümü, telefon numarası veya benzeri kolay erişilebilir bilgiler PIN olarak kullanılmamalı.

Basit sayı dizilerinden uzak durun: “1234” ve “4321” gibi ardışık rakamların yanı sıra “1111” veya “2222” gibi tekrarlanan rakamlardan oluşan kombinasyonlar tercih edilmemeli.

Her cihaz ve hesap için farklı PIN kullanın: Banka kartı, akıllı telefon veya diğer güvenlik sistemlerinde aynı PIN’in kullanılması, bir kodun ele geçirilmesi halinde birden fazla hesabın riske girmesine yol açabilir.

Rastgele oluşturulan kodları değerlendirin: Sistem tarafından rastgele atanan PIN’ler, kullanıcıların kendilerinin belirlediği kolay tahmin edilebilir kombinasyonlara kıyasla daha güçlü bir seçenek olabilir.

Daha güvenli bir PIN için nelere dikkat edilmeli?Uzmanların genel güvenlik önerileri, PIN seçiminde tahmin edilmesi kolay kişisel bilgilerden ve yaygın sayı kalıplarından uzak durulması gerektiğine işaret ediyor.Kişisel bilgileri PIN yapmayın: Doğum tarihi, yıl dönümü, telefon numarası veya benzeri kolay erişilebilir bilgiler PIN olarak kullanılmamalı.Basit sayı dizilerinden uzak durun: “1234” ve “4321” gibi ardışık rakamların yanı sıra “1111” veya “2222” gibi tekrarlanan rakamlardan oluşan kombinasyonlar tercih edilmemeli.Her cihaz ve hesap için farklı PIN kullanın: Banka kartı, akıllı telefon veya diğer güvenlik sistemlerinde aynı PIN’in kullanılması, bir kodun ele geçirilmesi halinde birden fazla hesabın riske girmesine yol açabilir.Rastgele oluşturulan kodları değerlendirin: Sistem tarafından rastgele atanan PIN’ler, kullanıcıların kendilerinin belirlediği kolay tahmin edilebilir kombinasyonlara kıyasla daha güçlü bir seçenek olabilir.
Başlıklar :kredi kartışifreKredi Kartı Şifresi
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