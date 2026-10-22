Kredi kartı kullananlar dikkat! 4 milyon şifre incelendi en çok deşifre olanlar belli oldu

Daha güvenli bir PIN için nelere dikkat edilmeli?

Uzmanların genel güvenlik önerileri, PIN seçiminde tahmin edilmesi kolay kişisel bilgilerden ve yaygın sayı kalıplarından uzak durulması gerektiğine işaret ediyor.

Kişisel bilgileri PIN yapmayın: Doğum tarihi, yıl dönümü, telefon numarası veya benzeri kolay erişilebilir bilgiler PIN olarak kullanılmamalı.

Basit sayı dizilerinden uzak durun: “1234” ve “4321” gibi ardışık rakamların yanı sıra “1111” veya “2222” gibi tekrarlanan rakamlardan oluşan kombinasyonlar tercih edilmemeli.

Her cihaz ve hesap için farklı PIN kullanın: Banka kartı, akıllı telefon veya diğer güvenlik sistemlerinde aynı PIN’in kullanılması, bir kodun ele geçirilmesi halinde birden fazla hesabın riske girmesine yol açabilir.

Rastgele oluşturulan kodları değerlendirin: Sistem tarafından rastgele atanan PIN’ler, kullanıcıların kendilerinin belirlediği kolay tahmin edilebilir kombinasyonlara kıyasla daha güçlü bir seçenek olabilir.