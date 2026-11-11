Asgari ücrette 2027 kulisleri sızdı: Ankara'da konuşulan rakam ortaya çıktı

Akaryakıtta çifte indirim rüzgarı: Petroldeki çakılma pompaya yansıyacak

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyri, araç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta pompa fiyatlarına yansıyan indirim kararlarının ardından, sektör kaynaklarından benzin ve motorin için peş peşe iki yeni indirim haberi daha geldi. ABD ile İran arasındaki gerilimin hafiflemesiyle tetiklenen bu düşüş trendinin pompaya bu hafta içerisinde yansıması bekleniyor. Peki, beklenen yeni indirimler ne zaman geçerli olacak ve güncel akaryakıt fiyatları hangi ilde ne kadar? İşte tüm detaylar...