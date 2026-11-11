Asgari ücrette 2027 kulisleri sızdı: Ankara'da konuşulan rakam ortaya çıktı

Sivas'ta dev altın rezervi bulundu: Milyonlarca tonluk kaynak ortaya çıktı KAP'a resmen bildirildi
Türkiye'nin önemli madencilik sahalarından biri olan Sivas'ın Kangal ilçesindeki Alacahan Altın Projesi'nden heyecanlandıran yeni bir haber geldi. ERMADEN tarafından yürütülen ilave sondaj, analiz ve kapsamlı teknik çalışmaların ardından güncellenen maden kaynak tahmini raporu, bölgedeki devasa potansiyeli gözler önüne serdi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan son bildirimle, projede yer alan toplam 41,73 milyon tonluk kaynağın içerisinde yaklaşık 893 bin ons altın bulunduğu duyuruldu.
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