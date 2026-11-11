Palamut fırtınası: Küçük balıklar tezgahtan çekildi

Palamutun küçük balıklarla beslenmesinin bu düşüşte etkili olduğunu ifade eden Gündüzoğlu,

"Bu sene palamutun senesi oldu. Mezgit, hamsi ve barbun az çıkıyor. Bunun nedeni de palamut küçük balık balıkları yiyor. Somonun kilogram fiyatı da 250 TL. Bu sene Karadeniz’de palamut çok var. Neredeyse küçük balıkların neslini tüketti. Hamsinin tezgah fiyatı 300 TL. Vatandaş bu fiyatı pahallı buluyor. 4 kişilik aile 2 kilo hamsi almak yerine palamut almayı tercih ediyor. Palamutta bolluk devam ederse hamsi fiyatı düşmez"