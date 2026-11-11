A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Belçika ve Fransa maçları öncesi sakatlık.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'na kötü haber geldi. Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosunda yer alan Aral Şimşir, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Federasyondan yapılan bilgilendirme şu şekilde;

"UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Millî Takım’a davet edilen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Futbolcumuzun kampa katılımını takiben tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçleri A Millî Takım sağlık ekibince yapılarak, ilerlemesine ilişkin güncel durumu değerlendirildi.

Reklam Reklam

Yapılan değerlendirmelerin ardından Aral Şimşir’in Belçika ve Fransa ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında süre almasının uygun olmayacağı tespit edilerek, oyuncu sağlığını koruma prensibi doğrultusunda millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu."

Reklam Reklam

Spor

9 Süper Lig takımı PFDK'lık oldu