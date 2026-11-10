Brezilyalı eski papaz bir Filistinlinin hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'i okuyunca Müslüman oldu

Yıllarca papazlık yaptı, Kur'an-ı Kerim'le hayatı değişti

Brezilyalı Valter Joao da Silva Junior, yıllarca Protestan papaz olarak kiliselerde vaaz verdi. Ancak Hristiyanlıktaki teslis inancına ilişkin zihnindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Araştırmaları sırasında yolu bir mescide düşen Da Silva'ya, bir Filistinli tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladıktan sonra İslam'ı seçtiğini anlatan Da Silva, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. İslam'la tanışmasının üzerinden 12 yıl geçen Da Silva, ilk namazını, secdesini ve Ramazan orucunu hâlâ unutamadığını dile getirdi.

Brezilya'da her ay 2 bin öğrenciye İslam'ı anlatıyor

Bugün ülkesinde İslam'ı tanıtma çalışmaları yürüten Da Silva, özellikle Santa Catarina eyaletindeki üniversitelerde, okullarda ve çeşitli kurumlarda seminerler veriyor. Her ay yaklaşık 2 bin öğrenciye ulaştığını belirten Da Silva, en çok Müslümanların inancı, terör, Müslüman ülkelerde yaşananlar ve çok eşlilik hakkında sorularla karşılaştığını aktardı. Çocukluğundan itibaren Müslümanların farklı bir tanrıya inandığı yönünde yanlış bilgilerle yetiştirildiğini anlatan Da Silva, insanlara İslam hakkında konuşmadan önce araştırma yapmaları ve Kur'an-ı Kerim'i okumaları çağrısında bulunuyor.

Türkiye'de en çok Süleymaniye Camii'nden etkilendi

İslam'ı anlatma çalışmalarını daha geniş çevrelere yaymayı hedefleyen Da Silva, Türkiye ziyaretinde yaşadığı manevi deneyimlerden de söz etti. İstanbul'da en çok Süleymaniye Camii'nde ezan sesini duyup namaz için safa durmaktan etkilendiğini belirtti. Namazda herkesin aynı safta durduğuna dikkati çeken Da Silva, devlet başkanıyla dilencinin aynı Rab'be yöneldiğini ve bu anda herkesin eşit olduğunu ifade etti. İstanbul'dan ayrılırken yeniden Türkiye'ye gelebilmek için dua ettiğini söyledi.