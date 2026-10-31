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Karabük'te coşkulu merasim: 150 öğrenci hafızlık icazetini aldı
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15:30, 31/10/2026, Cumartesi

Karabük'te coşkulu merasim: 150 öğrenci hafızlık icazetini aldı

Karabük İl Müftülüğü tarafından düzenlenen icazet merasiminde, hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 64'ü erkek, 86'sı kız olmak üzere toplam 150 öğrenci icazet belgelerini aldı. Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşen törende kız hafızların cübbelerindeki Türk ve Filistin bayrağı motifleri dikkat çekerken, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin ahlaki dindarlık vurgusu yaptı.

Karabük’te hafızlık eğitimini tamamlayan genç neferler için unutulmayacak bir icazet töreni gerçekleştirildi. Karabük İl Müftülüğü organizasyonunda Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi'ne; Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Milletvekili Cem Şahin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, kurum müdürleri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, zorlu eğitim süreçlerini başarıyla bitiren 64'ü erkek, 86'sı kız olmak üzere toplam 150 hafız salondaki yerini alarak manevi coşkuya ortak oldu.

"HAFIZLARIMIZ GELECEĞİMİZ İÇİN ATILAN EN ÖNEMLİ TOHUMDUR"

Merasimde katılımcılara hitap eden Karabük Valisi Oktay Çağatay, hafızlığın sadece bir ezber süreci olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hafızlarımızın yetişmesi geleceğimiz için atılan en önemli tohumdur. Hafızlık sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek değil, onun yüce ahlakını hayatımıza taşımak ve rehberliğini davranışlarımızla göstermektir."

Karabük Milletvekili Cem Şahin ise genç hafızları tebrik ederek, "Kur'an-ı Kerim'i zihinlerinizde muhafaza ediyorsunuz. Hafızalarınızı, belleğinizi ve ruhunuzu Kur'an-ı Kerim ile taçlandırdınız" değerlendirmesinde bulundu.

"KUR'AN AHLAKI İLE AHLAKLANMAK DURUMUNDAYIZ"

Programda söz alan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Kur'an ahlakının toplumsal hayattaki önemine dikkat çekti. Şahin konuşmasında şunları söyledi:

"Kur'an'la buluşalım, Kur'an'ı okuyalım, Kur'an'ı anlamaya çalışalım. Maalesef bugün Müslüman toplumlar olarak ahlaki dindarlığı kaybetmiş durumdayız. Şekilde Müslümanlığa önem verdiğimiz kadar maalesef ahlaki kuralları uygulama noktasında çok zayıf durumdayız. Hazreti Aişe validemize Peygamber Efendimizin ahlakını sorduklarında ‘Onun ahlakı Kur'an'dan ibarettir’ buyurmuştu. Dolayısıyla Kur'an ahlakı ile ahlaklanmak durumundayız."

FİLİSTİN'E ANLAMLI DESTEK

Protokol konuşmalarının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Başmüezzin Kayyımı Şükrü Asıleren ve Müezzin Kayyımı Selman Kızman tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Merasimde en çok dikkat çeken detaylardan biri ise kız hafızların giydiği cübbeler oldu. Kalp figürü içerisinde işlenen Türk bayrağı ve Filistin bayrağı motifleriyle, mazlum Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verildi. Tören, edilen duaların ve öğrencilere icazet belgelerinin takdim edilmesinin ardından yapılan ikramlarla sona erdi.

Başlıklar :KarabükHafızlıkicazet merasimi
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