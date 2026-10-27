Konya'da okul duvarına anlamlı dokunuş: 'Oku' ayeti mest etti

Uzman isimden ebeveynlere kritik 'ekran' uyarısı: Lise çağına bırakmayın işinizi iyi yapın

Bebek, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Cem Gökçen, sosyal medyada yaptığı paylaşımda çocuklarda ekran bağımlılığına ve telefon kullanımına dikkat çekti. Ekran kuralının en geç ilkokul sonuna kadar çözülmesi gerektiğini belirten Gökçen, çocukların ağlamasını bahane eden ebeveynlere "Tabii ki ağlayacak, siz de işinizi iyi yapın" sözleriyle tepki gösterdi.