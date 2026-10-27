14:02, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 14:13, 27/10/2026, Salı
Konya'da okul duvarına anlamlı dokunuş: 'Oku' ayeti mest etti
Konya'nın Karatay ilçesindeki bir ilkokulun dış cephesine nakşedilen "Oku! Yaradan Rabbinin adıyla oku!" ayeti, hem çevre sakinlerinden hem de sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Konya'nın Karatay ilçesinde eğitim veren Aynur Kasabalı İlkokulu, dış cephesine uygulanan estetik ve anlamlı bir çalışmayla gündeme geldi. Eğitim yuvasının giriş duvarına, İslam'ın ilk emri olan Alak Suresi'nin "Oku! Yaradan Rabbinin Adıyla Oku!" kelamı şerifi devasa harflerle nakşedildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve binlerce etkileşim alan bu görüntü, vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Osmanlı döneminde eğitim kurumlarının kapılarını ve duvarlarını süsleyen, ilmin manevi boyutunu talebelere hatırlatan bu köklü geleneğin modern okul binalarında yeniden yaşatılması takdir topladı. Uygulama, veliler ve çevre sakinleri tarafından "Her okula lazım, milli ve manevi değerlerimize yakışan müspet bir adım" sözleriyle desteklendi. Geleceğin teminatı olan öğrencileri her sabah bu mukaddes hitapla karşılayan duvar yazısı, okul bahçesine adım atan herkese ilmin ve irfanın asıl kaynağını hatırlatan güçlü bir mesaj veriyor.
Başlıklar :konyaeğitimilkokulduvar yazısıalak suresi