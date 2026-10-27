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Netanyahu'dan "seçim çalındı sonuçlar manipüle edildi" hazırlığı

Netanyahu'dan "seçim çalındı sonuçlar manipüle edildi" hazırlığı

Nisa Nur Çavuşoğlu
13:10, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 13:45, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Netanyahu'dan "seçim çalındı sonuçlar manipüle edildi" hazırlığı
Soykırımcı Netanyahu'nun sandık korkusu

7 Ekim’den sonra ilk kez sandığa giden İsrail’de Netanyahu’nun partisi Likud’un, seçimi kaybederse “seçim çalındı, sonuçlar manipüle edildi” kampanyası yürütmeye hazırlandığı öne sürüldü. İddialara göre Arap bölgelerindeki sandıklar için şimdiden usulsüzlük şikayetleri hazırlanıyor ve binlerce parti aktivisti bu sandıklara gönderildi. Sivil toplum örgütleri, resmi görevi olmayan aktivistlerin Arap bölgelerindeki sandıklara yığılmasından kaygılı.

İsrail, 7 Ekim saldırılarından sonraki ilk genel seçimi için sandık başında. Netanyahu’nun sandıkta hesap vereceği bu seçimin sabahında Likud’un, yenilgi halinde sonuçları tanımamaya yönelik bir senaryo hazırladığı öne sürüldü. Times of Israel’in aktardığına göre İbrani basını, Likud’lu kaynaklara dayanarak partinin seçimin “çalındığı ve sonuçların manipüle edildiği” iddiasını tartıştığını yazdı.

Channel 12'ye göre Likud, Arap şehir ve kasabalarındaki sandıklar için çok sayıda şikâyet ve usulsüzlük iddiası hazırlıyor. Parti, peçeli kadın seçmenlerin kimliğine ve bazı sandıklarda kadın-erkek için ayrı oy saatleri uygulandığı iddiasına itiraz edecek. Channel 12 bu konuların seçim komisyonu düzenlemeleriyle zaten çözüldüğünü de kaydetti. Likud ayrıca Arap bölgelerine birkaç bin “gözlemci” gönderdi.

Arap kadın vatandaşlarını bahane etti

Haaretz’e konuşan bir Likud kaynağı, peçeli bir kadının ardından peçeli başka bir kadın geldiğinde “aynı kişi mi” diye kontrol edeceklerini söyledi. Haaretz, aktivistlerin sandık dışında kimlik isteme yetkisi olmadığını hatırlattı.

Mansour Abbas, İsrail siyasetinde muhafazakar İslami çizgiye sahip Ra'am partisinin genel başkanı.
Mansour Abbas, İsrail siyasetinde muhafazakar İslami çizgiye sahip Ra'am partisinin genel başkanı.

Netanyahu’ya yakın bir kaynak, yenilgi ihtimali için “birkaç toplantı” yapıldığını ve “seçim çalındı, manipüle edildi” kampanyası lehinde net görüşler dile getirildiğini söyledi. Bu yaklaşım Trump’ın 2020'de Biden’a karşı yürüttüğü “seçim hırsızlığı” kampanyasına benzetiliyor. Habere göre Netanyahu bu toplantılara bizzat katılmadı, ancak seçeneği “değerlendiriyor”.

İsrail halkı 7 ekim öfkesini sandıkta gösterecek mi?

Haberin arka planında 7 Ekim sonrasında biriken öfke var. Times of Israel’in seçim günü aktardığına göre 7 Ekim’de yakınlarını kaybeden aileleri, oy verme işlemleri başladığı sabah saatlerinde Tel Aviv’deki Rehineler Meydanı’nda eylem düzenleyerek, İsraillileri oy verirken "Netanyahu'nun 7 ekim beceriksizliğini" hatırlamaya çağıran sloganlar attı.

Muhalefet lideri Gadi Eisenkot, seçim kampanyasının son günlerinde 7 Ekim için devlet soruşturma komisyonu kurulması çağrısı yapan bir gösteriye katıldı ve Netanyahu’nun iktidarda kalmak için “hiçbir şeyden geri durmayacağını” söyledi. Gazze sınırındaki kibbutz adı verilen kolektif yerleşimlerde yaşayanlar ise Netanyahu iktidarda kalırsa “kalplerin ve zihinlerin kırılacağını” ifade ediyor. İsrail Demokrasi Enstitüsü’nün anketine göre Yahudi İsraillilerin yaklaşık dörtte üçü seçimin bütünlüğünden endişe ediyor.

Sözde aktivistler Arap bölgelerdeki sandıklara gayri resmi gözlemci yapıldı

Sivil toplum örgütleri, resmi görevi olmayan siyonist aktivistlerin Arap bölgelerindeki sandıklara yığılmasından kaygılı. Merkez Seçim Komisyonu Genel Müdürü Dean Livne, İsrail seçimlerinde yaygın usulsüzlük bulunduğuna dair kanıt olmadığını söyledi. Likud ve Dini Siyonizm Partisi, Arap sandıklarını neden riskli gördüklerini açıklamadı.

Seçimi kaybetmemek için Erdoğan'ı billboardlarda hedef aldı

Tel Aviv'de partinin kullandığı billboardda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dini Lideri Ali Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani hedef gösterildi. Afişte seçmenlere, “Netanyahu’nun kaybetmesini istiyorlar, kazanmalarına izin vermeyin” mesajı yer almıştı.

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Başlıklar :İsrailNetanyahuLikud
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