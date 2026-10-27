Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025’te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı bin 565’e, yaralı sayısı 5 bin 640’a yükseldi. Böylece İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 561’e, yaralı sayısı ise 175 bin 759’a ulaştı.

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