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Netanyahu’nun İran planı Mossad’ı karıştırdı: Seçim öncesi saldırı tartışması

Netanyahu’nun İran planı Mossad’ı karıştırdı: Seçim öncesi saldırı tartışması

21:26, 26/10/2026, Pazartesi
AA
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Netanyahu’nun İran planı Mossad’ı karıştırdı: Seçim öncesi saldırı tartışması
Netanyahu’nun saldırı planının seçim öncesinde tartışma yarattığı öne sürüldü.

Mossad Direktörü Roman Gofman ile kurumun üst düzey yetkilileri arasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçim öncesinde İran’a saldırı düzenlenmesi planı nedeniyle görüş ayrılığı yaşandı. Saldırının zamanlamasına ve seçimlere olası etkisine itiraz eden istihbarat yetkililerinin, siyasi meselelerle güvenlik konularının birbirine karıştırıldığını savunduğu öne sürüldü.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü Roman Gofman ile servisin üst düzey yetkilileri arasında, seçim öncesinde İran'a saldırı düzenlenmesi konusunda tartışma yaşandığı iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin haberinde, Gofman'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun salı günü yapılacak seçimler öncesinde İran'a saldırı düzenlenmesi yönündeki planlarını desteklediği ileri sürüldü.

Üst düzey istihbaratçılar Gofman'a karşı çıktı

Habere göre, ismi açıklanmayan üst düzey kaynaklar, Netanyahu'nun seçimler öncesinde İran'a saldırı düzenlenmesi planını destekleyen Gofman ile üst düzey Mossad yetkilileri arasında gerginlik yaşandığını aktardı.

Mossad Direktörü olarak atanmadan önce Netanyahu'nun askeri sekreterliğini yapan Gofman'a karşı çıkan üst düzey istihbarat görevlileri, saldırının zamanlaması ve yarın yapılacak seçimlere etkisi konusunda endişelerini dile getirdi.

Üst düzey Mossad yetkilileri tartışma sırasında Netanyahu'nun karar verme yeteneğini sorgularken siyasi meselelerle güvenlik meselelerinin birbirine karıştırıldığını söyledi.

Mossad açıklama yapmaktan kaçındı

Habere ilişkin açıklama yapan Mossad, "kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmeler hakkında yorum yapmaktan" kaçındı.

Açıklamada, kurum içerisinde çeşitli bakış açılarının dile getirildiği mesleki diyaloğun sürdüğü belirtilerek "Kurumu ve personelini siyasi arenanın dışında tutmak, faaliyetlerine veya tutumuna siyasi saik atfetme girişimlerinden kaçınmak yerinde olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Netanyahu'nun, salı günü yapılacak seçimlerden önce İran'a saldırı düzenleme isteği nedeniyle Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den de tepki gördüğü belirtildi.

İsrail'de yapılacak parlamento seçimlerinde 30'dan fazla parti Meclis'teki 120 sandalye için yarışacak.

Yerel saate göre salı günü 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacak oy kullanma işlemi 22.00'de (TSİ 23.00) sona erecek ve ardından sandık çıkış anketleri açıklanacak.


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Başlıklar :İranisrailMOSSAD
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