İstanbul'da çalışma sırasında yol çöktü: Mahsur kalanlar var

Meteoroloji saat verip duyurdu: İstanbul ve 7 il için kuvvetli yağış alarmı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, kuzeybatı kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanağın yarın günün ilk saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un kuzey, Bursa'nın kuzey ve batı, Çanakkale'nin doğu ve İzmir'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli, Balıkesir'in kuzey ve batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.