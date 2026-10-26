İstanbul'da çalışma sırasında yol çöktü: Mahsur kalanlar var
18:53, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 18:55, 26/10/2026, Pazartesi
DHA
İstanbul Bayrampaşa'da iddiaya göre yol, çalışma sırasında çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında mahsur kalan kişilerin olduğu öğrenildi.
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Başlıklar :İstanbulBayrampaşaYol ÇalışmasıÇökme