Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

İBB'de ceza senaryosu: 'AK Parti'ye geçer' diyerek anlattı

Gazeteci Sinan Burhan, canlı yayında İstanbul siyasetine ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. TV100 ekranlarında konuşan Burhan, Ekrem İmamoğlu hakkında çıkabilecek olası bir cezanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Parti’ye geçebileceğini öne sürdü. Burhan, “Benim gördüğüm kadarıyla, Ekrem İmamoğlu meselesinde bir ceza çıkarsa AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesini alacak. Şu anki rakamlar da bunu gösteriyor gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.