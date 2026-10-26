Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
18:57, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 19:03, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.38'de başladı.
Üç saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Komşularımızdan başlayarak hemen her ülkeyle dostane ilişkiler tesis etmenin gayretindeyiz.
Uzun yıllar farklı sebeplerle kısıtlı münasebetlerimizin olduğu ülkelerle yeni ortaklıklar kurmaya gayret ediyoruz.
Acılar dinsin diye uğraşıyoruz.
Ateşe benzin dökenlere karşı barış çabasındayız.
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