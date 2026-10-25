00:35, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 00:37, 25/10/2026, Pazar
Avrupa'da kaos büyüyor: Yağma dalgası Barselona'ya sıçradı
Fransa, İtalya ve Belçika'nın ardından İspanya da karıştı. Barselona'da sokaklara inen gruplar mağazaları yağmaladı. Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde günlerdir devam eden ve sözde hayat pahalılığını protesto bahanesiyle başlayan eylemler, kitlesel bir şiddet ve talan dalgasına dönüştü. Fransa, İtalya ve Belçika'da esnafın kabusu haline gelen saldırıların son adresi İspanya'nın turistlik kenti Barselona oldu.
Sokakları savaş alanına çeviren kalabalıklar, vitrin camlarını kırarak mağazaları yağmaladı. Polisin yetersiz kaldığı olaylar sırasında birçok esnaf büyük zarara uğradı. Yaşanan vahşet ve güvenlik zafiyeti, bölgede büyük tepki topladı. İspanyol siyasetçi ve akademisyen Jordi Aragonès olayların ardından yaptığı açıklamada, sokağa inenlerin eylemci olmadığını belirterek, "Bunlar gösterici değil, suçlu. Yağmalamak protesto değildir ve yaşananların hayat pahalılığıyla hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.