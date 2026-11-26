Türkiye’nin Doğu Akdeniz ’deki hak ve çıkarlarını güvence altına alan Türkiye-Libya mutabakatı, Yunan siyasetçilerin gündeminden düşmüyor. Yunan siyasetçi Afroditi Latinopoulou, Avrupa Parlamentosu (AP) kürsüsünde gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye’ye yönelik kabul edilemez ifadeler kullanarak hem Ankara’yı hem de Türkiye ile ilişkilerini sürdüren Avrupa ülkelerini hedef aldı.

TÜRKİYE’Yİ VE GÖÇ POLİTİKALARINI HEDEF ALDI

AP Genel Kurulu’nda söz alan Latinopoulou, Türkiye’nin geçmişini ve dış politikasını hedef alan küstah açıklamalarda bulundu. Konuşmasında hakaret içerikli ifadeler kullanan Yunan siyasetçi, şu sözleri sarf etti:

"Türkiye'nin tarihi yoktur; bir sabıka kaydı vardır. Türkiye, Avrupa Birliği'ni içten fethetmek için Avrupa Birliği'ne İslamcı düzensiz göçmen sürülerini süren devlettir."

Reklam Reklam

LİBYA MUTABAKATI VE ADALAR ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

Konuşmasının devamında Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakattan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getiren Latinopoulou, anlaşmanın geçersiz olduğunu savundu. Yunan adaları üzerinden tezlerini yineleyen siyasetçi, "Türkiye'nin Libya ile karşılıklı kıyıları olduğunu iddia ederek yalnızca açıkça hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda saçma da olan bir Türk-Libya mutabakatı imzalayarak yapıyor bunu. Sanki Yunan adaları yokmuş, Girit, Rodos ve Meis yokmuş ve bu adaların kıta sahanlığı ya da Münhasır Ekonomik Bölgesi yokmuş gibi" ifadelerini kullandı.

AVRUPA ÜLKELERİNE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Avrupa Birliği üyesi devletlerin yarısının Türkiye ile iş yapmasından şikayet eden Latinopoulou, Avrupalı liderleri de hedef alarak, "Ama buradaki devletlerin yarısı Türkiye ile iş yaptığında böyle oluyor. Ona sınır koymuyorlar ve aslında onu yalnızca cezasız bırakmakla kalmıyor, suçları için ödüllendiriyorlar da" şeklinde konuştu.