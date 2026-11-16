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12:17, 16/11/2026, Pazartesi

Ukrayna’da zorla askere alma görüntülerine bir yenisi daha eklendi: Eşinin yanından yaka paça götürdüler

Rusya ile süren savaşta cephe hattında ciddi personel sıkıntısı yaşayan Ukrayna’da, zorla askere alma uygulamalarına ait görüntülere bir yenisi daha eklendi. Ordu yetkililerinin askere gitmeyen bir erkeği eşinin yanından yaka paça alarak araca bindirdiği, duruma tepki gösteren vatandaşlara ise biber gazı sıktığı anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Rusya-Ukrayna savaşının uzamasıyla birlikte cephe hattındaki kayıplarını telafi etmekte zorlanan Kiev yönetiminin uyguladığı sert seferberlik yöntemleri kamuoyunda büyük tepki çekmeye devam ediyor. Sokak ortasında askere gitmeyen erkeklerin yaka paça araçlara bindirilerek cepheye götürüldüğü görüntülere bir yenisi daha eklendi.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİLER

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan son görüntülerde, Ukrayna ordu yetkililerinin hedeflerindeki bir erkeği eşinin yanından zorla ayırarak yaka paça araca bindirdiği görüldü. Çevredeki vatandaşların ve gencin eşinin olaya müdahale etmeye çalışarak sert direniş göstermesi üzerine askerlerin, kalabalığı dağıtmak için vatandaşların üzerine doğrudan biber gazı sıktığı kameralara yansıdı. Yaşanan arbedenin ardından hedef alınan kişi araca bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

UKRAYNA'DA NEDEN BU GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKIYOR?

Ukrayna’da "otobüsleştirme" olarak adlandırılan bu zorla askere alma görüntülerinin arkasında cephe hattındaki ağır personel açığı yatıyor. Savaşın başındaki gönüllü katılım dalgasının tamamen sona ermesi, cephedeki birliklerin yıllardır rotasyon yapamadan savaşması ve ağır kayıplar verilmesi nedeniyle Kiev yönetimi seferberlik yasalarını sertleştirdi. Askerlik yaşının 25’e düşürülmesine ve yurt dışına çıkış yasaklarına rağmen yüz binlerce erkeğin askere gitmemek için saklanması üzerine, 'Bölgesel Askerlik ve Sosyal Destek Merkezleri' görevlileri sokaklarda, toplu taşıma duraklarında ve alışveriş merkezlerinde kimlik kontrolü yaparak askerlik çağındaki erkekleri doğrudan zorla birliklere sevk ediyor.

UKRAYNA RUSYA SAVAŞININ BİLANÇOSU

24 Şubat 2022 tarihinde patlak veren savaş, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa kıtasında görülen en kanlı çatışma olarak kayıtlara geçti. Taraflar resmi kayıp sayılarını gizli tutsa da uluslararası askeri istihbarat raporları ve Birleşmiş Milletler verilerine göre savaşın bilançosu oldukça ağır:

Hem Rusya hem de Ukrayna cephesinde ölü ve yaralı toplam askeri kayıp sayısının 1 milyonun üzerine çıktığı tahmin ediliyor. Ukrayna ordusu özellikle nitelikli ve deneyimli askerlerinin büyük bölümünü cephede kaybetti.

On binlerce Ukraynalı sivil hayatını kaybederken ya da yaralanırken, 6 milyondan fazla Ukraynalı ülkeyi terk ederek mülteci konumuna düştü; milyonlarca kişi ise ülke içinde yerinden edildi.

Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20’si Rus kontrolü altında bulunurken, ülkenin enerji altyapısı, limanları, sanayi tesisleri ve onlarca şehri tamamen harabeye döndü. Yeniden inşa maliyetinin yüz milyarlarca doları aştığı hesaplanıyor.

Sahada şiddetli çatışmalar ve hava saldırıları devam ederken, henüz kalıcı ve resmi bir ateşkes anlaşması sağlanabilmiş değil. ABD ve Avrupa ülkelerinin diplomatik baskıları ve zaman zaman gündeme gelen barış planları çerçevesinde müzakere zeminleri yoklansa da tarafların temel şartları taban tabana zıtlık gösteriyor. Moskova yönetimi, ilhak ettiğini duyurduğu bölgelerin tanınmasını ve Ukrayna’nın NATO üyeliğinden kesin olarak vazgeçmesini şart koşarken; Kiev yönetimi ise güvenlik garantileri olmadan toprak tavizi vermeye yanaşmıyor. Diplomatik temaslar sürse de cephe hattında ateşkes henüz sağlanamadı.

Başlıklar :UkraynaKievRusya-Ukrayna savaşı
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Ukrayna’da zorla askere alma görüntülerine bir yenisi daha eklendi: Eşinin yanından yaka paça götürdüler
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