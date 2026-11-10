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20:55, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 21:38, 10/11/2026, Salı

Almanya’da 1 euroluk döner izdihamı: Polislere saldırdılar

Almanya'nın Dortmund şehrinde yeni açılan bir dükkânın döneri 1 eurodan satışa sunması yoğun ilgi gördü. Açılışta uygun fiyatlı döner almak isteyen yüzlerce kişi işletmeye akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle izdiham oluşurken kalabalığın görüntüleri kameraya yansıdı.

Almanya’da 1 euroluk döner satışında ortalık savaş alanına döndü. Dortmund kentinde bir işletmeci yeni iş yerinin açılışı dolayısıyla ekmek arası döneri 1 eurodan satışa sundu. Hafta sonu gerçekleşen açılışa özel 1 euroluk döner satışının yapıldığı restoran önünde yoğun kalabalık oluştu. Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 300 kişi döner alabilmek için acele edince durum kontrolden çıktı ve ortalık karıştı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, güvenlik güçlerine taş, şişe ve sandalye atıldı. Kalabalık çok sayıda elektrikli scooter ile barikat kurdu. Kontrolden çıkan olaylar nedeniyle helikopter destekli takviye kuvvetler bölgeye gönderildi.

Olaylar bir süre sonra yatışırken bir kişi gözaltına alındı, çok sayıda kişi hakkında ise kamu düzenini bozma, mala zarar verme, tutuklamaya direnme ve memurlara hakaret suçlarından dolayı çeşitli cezai işlemler uygulandı.

İşletme sahibinin ise olaylardan sorumlu tutulup tutulmayacağına ilişkin soruşturmanın da devam ettiğini bildiren polis, operasyonun maliyetinin restoran sahibi tarafından karşılanabileceğini belirtti.

Başlıklar :AlmanyaDönerPolisDortmund
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