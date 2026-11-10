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Emir Sarıgül’den babası Mustafa Sarıgül’ü kızdıracak ‘soyadı’ başvurusu: İpler tamamen koptu

12:15, 10/11/2026, Salı
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Yarkadaş, Emir Sarıgül'ün babası Mustafa Sarıgül'ün görüşme taleplerini kabul etmediğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ev hapsi şartıyla tahliye edilen Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül ile bağlarını tamamen koparma kararı aldı. Sarıgül'ün, babasının soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurduğu iddia edildi. Emir Sarıgül'ün almak istediği soyadı da belli oldu.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın TV100 canlı yayınında aktardığı bilgilere göre, cezaevinden ev hapsi tedbiriyle tahliye edilen Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül ile tüm ilişkisini kesti.

Sarıgül'ün annesinin kızlık soyadı olan ve merhum dedesi eski CHP Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu'na ait "Köksaloğlu" soyadını almak üzere avukatı kanalıyla mahkemeye resmi başvuruda bulunduğu bildirildi.

EK İFADESİ VE CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE KORUMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra ek ifade veren Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül hakkında dikkat çeken iddialarda bulunmuştu.

Cezaevinde can güvenliği kaygısı yaşadığını, eşinin yurt dışında, iki kızının ise anneannelerinin yanında olduğunu dile getiren Sarıgül, ev hapsiyle tahliyesini isterken olası güvenlik risklerine karşı devletten resmi koruma talebinde bulunmuştu.

Soruşturmanın ilk aşamasında firari durumdayken 2 gün babasının Çankaya'daki evinde kaldığı ve ardından teslim olduğu öğrenilmişti.

800 MİLYON EURO VE FON İDDİALARI

Sarıgül Ailesi'ni kapsayan dev kara para aklama soruşturması, iki Alman vatandaşının şikayeti üzerine başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasında; yurt içi ve yurt dışı şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz paraların aklanması, 80 milyon euroluk sözleşmeler, 100 milyon euroluk havaleler, 1 milyar euroluk fon aktarımı vaatleri ve 1,5 milyon euroluk tekne satışlarına ilişkin iddialar mercek altına alınıyor.

Süreç nedeniyle Mustafa Sarıgül de partisindeki üyeliğinin askıya alınması için başvurmuştu.


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Başlıklar :emir sarıgülmustafa sarıgülsoyadı
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Emir Sarıgül’den babası Mustafa Sarıgül’ü kızdıracak ‘soyadı’ başvurusu: İpler tamamen koptu
Yarkadaş, Emir Sarıgül'ün babası Mustafa Sarıgül'ün görüşme taleplerini kabul etmediğini öne sürdü.
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