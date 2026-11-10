Aylin Kotil 'üvey oğlunu balkona kapattı' iddialarına ilk kez yanıt verdi: 'Emir Sarıgül uyum sağlamakta zorlandı'

Fatma Betül Sayan Kaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Eşimle birikimimizi değerlendirmek istedik'
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı. Kaya, savunmasında eşiyle birlikte sahip oldukları birikimi değerlendirmek amacıyla yatırım yaptıklarını belirterek, “Eşimle bir miktar birikimimiz vardı. Bu birikimi değerlendirmek istedik” ifadelerini kullandı. Aylık gelirini ilk kez açıklayan Kaya, tasfiyeden bir gün önce hisselerini elden çıkardığı iddialarını da reddetti.
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