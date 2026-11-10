Aylin Kotil 'üvey oğlunu balkona kapattı' iddialarına ilk kez yanıt verdi: 'Emir Sarıgül uyum sağlamakta zorlandı'

Aylin Kotil, açıklamasında Emir Sarıgül'ün çocukluk yıllarına ve aile içindeki ilişkilere de değindi. Emir Sarıgül'ün babaannesi tarafından büyütüldüğünü belirten Kotil, kendisinin aileye daha sonra katıldığını ve bu süreçte uyum sorunu yaşandığını ifade etti.







