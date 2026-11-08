'Sarıgül' ailesine yönelik soruşturmada kayyum atanmıştı: YÖK'ten Şişli Meslek Yüksekokulu'yla ilgili açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’na kayyum atanmasının ardından öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şişli Meslek Yüksek Okulu’na da kayyum atanmıştı. Aklama faaliyetlerinde Şişli Meslek Yüksek Okulu’nun da kullanıldığına ilişkin tespitler üzerine şüpheliler gözaltına alınırken, bu tespitler doğrultusunda kayyum atanması talep edildiği kaydedilmişti.
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