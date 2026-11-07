İstanbul’da yol kapanıyor: 15 gün sürecek çalışma yarın gece başlayacak

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde iki ayrı köprüde gerçekleştirilecek yenileme ve güçlendirme çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişikliğe gidiliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy'de ulaşımı etkileyecek iki köprü çalışmasına ilişkin trafik düzenlemelerini duyurdu.
İncirli Köprüsü'nde Topkapı yönü kapatılıyor
D-100 Karayolu üzerindeki İncirli Köprüsü'nde yapılacak güçlendirme çalışmaları nedeniyle Topkapı istikametindeki yan yol, 8 Kasım Pazar günü saat 23.00'ten itibaren araç trafiğine kapatılacak.
Köprüdeki güçlendirme çalışmalarının 23 Aralık Çarşamba günü tamamlanması ve yan yolun tamamen ulaşıma açılması hedefleniyor.
Marmaray üzerindeki köprü 180 günde yenilenecek
Bakırköy'de ulaşımı etkileyecek ikinci çalışma ise Adnan Kahveci Bulvarı'nda, Marmaray hattının üzerinden geçen köprüde gerçekleştirilecek.
Yapısal ömrünü tamamladığı belirtilen mevcut köprü kaldırılarak yerine 60 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 3 açıklıklı yeni bir köprü inşa edilecek.
Çalışmalar nedeniyle 8 Kasım Pazar günü saat 00.00'dan itibaren Adnan Kahveci Bulvarı, Beyaz Lale Sokak ve Dumlupınar Sokak her iki yönde araç trafiğine kapatılacak. Projenin tamamlanması için 180 günlük süre öngörülüyor.
Sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi
Yayaların geçişi için ise köprünün yanına geçici rampa inşa edilecek. Böylece araç ve yaya ulaşımının çalışma alanından güvenli şekilde yönlendirilmesi planlanıyor. Bakırköy'de bu güzergahları kullanan sürücülerin çalışma süresince trafik işaret ve yönlendirmelerini takip etmeleri gerekiyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.