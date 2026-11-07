İstanbul’da yol kapanıyor: 15 gün sürecek çalışma yarın gece başlayacak

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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde iki ayrı köprüde gerçekleştirilecek yenileme ve güçlendirme çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişikliğe gidiliyor.

İncirli Köprüsü'ndeki çalışmalar kapsamında D-100 Karayolu'nun Topkapı yönündeki yan yolu geçici olarak kapatılırken, Marmaray hattı üzerindeki köprünün yenilenmesi için bazı cadde ve sokaklar da araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy'de ulaşımı etkileyecek iki köprü çalışmasına ilişkin trafik düzenlemelerini duyurdu.

İncirli Köprüsü'nde Topkapı yönü kapatılıyor

D-100 Karayolu üzerindeki İncirli Köprüsü'nde yapılacak güçlendirme çalışmaları nedeniyle Topkapı istikametindeki yan yol, 8 Kasım Pazar günü saat 23.00'ten itibaren araç trafiğine kapatılacak.

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Yaklaşık 15 gün sürmesi planlanan ilk aşamada yan yolun trafik akışı D-100 Karayolu'na aktarılacak. Topkapı yönündeki yan yolun 23 Kasım Pazartesi günü tek şerit halinde yeniden trafiğe açılması öngörülüyor.

Köprüdeki güçlendirme çalışmalarının 23 Aralık Çarşamba günü tamamlanması ve yan yolun tamamen ulaşıma açılması hedefleniyor.

Marmaray üzerindeki köprü 180 günde yenilenecek

Bakırköy'de ulaşımı etkileyecek ikinci çalışma ise Adnan Kahveci Bulvarı'nda, Marmaray hattının üzerinden geçen köprüde gerçekleştirilecek.

Yapısal ömrünü tamamladığı belirtilen mevcut köprü kaldırılarak yerine 60 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 3 açıklıklı yeni bir köprü inşa edilecek.

Çalışmalar nedeniyle 8 Kasım Pazar günü saat 00.00'dan itibaren Adnan Kahveci Bulvarı, Beyaz Lale Sokak ve Dumlupınar Sokak her iki yönde araç trafiğine kapatılacak. Projenin tamamlanması için 180 günlük süre öngörülüyor.

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Sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi

Köprü çalışmaları süresince araç ulaşımı Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak üzerinden sağlanacak.

Yayaların geçişi için ise köprünün yanına geçici rampa inşa edilecek. Böylece araç ve yaya ulaşımının çalışma alanından güvenli şekilde yönlendirilmesi planlanıyor. Bakırköy'de bu güzergahları kullanan sürücülerin çalışma süresince trafik işaret ve yönlendirmelerini takip etmeleri gerekiyor.

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