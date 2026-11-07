Türkiye'ye Dünya Ticaret Örgütü'nden uluslararası ödül: Kadınların ihracattaki rolü ödül getirdi

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje "Sürdürülebilir Kalkınma ve Kadın-Erkek Eşitliği" kategorisinde ödül aldı. Ödül, Türkiye'nin kadınların uluslararası ticarete katılımını destekleyen politika ve çalışmalarının yine uluslararası düzeyde takdir edilmesi açısından önem taşıyor.

DTÖ bünyesindeki Ticaret ve Cinsiyet Gayriresmi Çalışma Grubu tarafından 2024'te hayata geçirilen ödül, kadınların uluslararası ticarete katılımını artıran, ekonomik açıdan güçlenmelerini destekleyen ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunan başarılı politika, program ve projeleri kapsıyor.

Söz konusu ödül, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen "Aid for Trade Global Review 2026" kapsamındaki törende Bakanlık temsilcilerine takdim edildi.

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Kadınların ihracattaki rolü mikro verilerle ortaya konuldu

Ödüle layık görülen araştırma, kadınların Türkiye'nin ihracatına katkısını istihdam ve karar alma mekanizmalarına katılım olmak üzere iki temel boyutta ele alıyor.

Çalışmada kadınların yalnızca ihracatçı firmalardaki personel olarak değil, aynı zamanda yönetici ve sermaye sahibi olarak üstlendikleri roller de analiz edilerek ihracata sağladıkları katkı ölçülüyor. Elde edilen bulgular, sektör, teknoloji yoğunluğu ve iller bazında ayrıntılı olarak ortaya konuluyor.

Araştırma, kadınların dış ticarete ekonomik katkısının somut ve ölçülebilir göstergelerle ortaya konulmasını sağlarken, kadınların ekonomik hayattaki konumunu güçlendirecek politika ve stratejilerin geliştirilmesi için de önemli bir veri altyapısı sunuyor.

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Yenilikçi mikro veri yaklaşımıyla öne çıkan çalışma, kadınların üretimden istihdama, girişimcilikten ihracata kadar ekonomik hayatın her aşamasındaki rolünün daha kapsamlı değerlendirilmesine imkan tanıyor.

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