Bakan Bolat: Türkiye’yi dışarıda bırakırlarsa Avrupa'da 250 bin kişi işsiz kalacak

Bakan Bolat

, “Burada sevindirici olan şu, Türkiye'deki üretimin yüzde 75'i Avrupalıların kendileri, bunlar Türk firmaları değil. Hepsi onlardan, biz de onlara diyoruz ki, yani bu yaptığınız kafanıza kurşun sıkmak. Kendi firmalarınızı yok etmeye çalışıyorsunuz. Türkiye'ye 21 milyar dolar otomotiv yatırımı getirdiniz, zaman içinde bu yatırımlar 60 milyar dolara yükseldi. Türkiye'de üretilen otoların yüzde 70'i ihraç ediliyor. Sizin ihracatınız. Türkiye'de satılan 1 milyon 300 bin aracın 1 milyonu ithal oto. Türkiye burada hep bana rab bana anlayışında değil, başka bazı ülkeler, sadece onlar satıcı hiç almazlar, almak istemezler. Biz kazan-kazan anlayışıyla hareket eden bir ülkeyiz bu anlamda. Ve dediğimiz şu, 1 milyon ithalat geliyor Türkiye'ye otomotivde yılda, bunun yüzde 73'ü Avrupa malları. Eğer ki Türkiye'ye satmak istemiyorsanız kendiniz bilirsiniz, 250 bin istihdam kaybedersiniz bizim hesaplarımıza göre”