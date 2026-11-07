Kiralık evlerde tamir masrafları kime ait? Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren açıklama

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Kiralık konutlarda zamanla ortaya çıkan arızalar ve yenileme ihtiyaçları, ev sahipleriyle kiracılar arasında anlaşmazlıklara yol açabiliyor. Özellikle kombi arızası, eskiyen mutfak dolapları ve boya masraflarının kime ait olduğu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

TRT Haber'e konuşan Avukat Batuhan Bulut, kiralık evlerde bakım, tamirat ve yenileme giderlerine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

KOMBİ VE ESKİYEN EŞYALARIN MASRAFI KİME AİT?

Kiracıların konutu teslim aldıkları koşullara uygun şekilde geri verme yükümlülüğü bulunduğunu belirten Bulut, kullanım ömrünü tamamlayan demirbaşların değiştirilmesinden ise kural olarak ev sahibinin sorumlu olduğunu söyledi.

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Bulut, "Şayet bir eşya kullanım ömrünü tamamlamış ise artık bunun değiştirilmesi gerekiyorsa kiracıların bu değiştirilmesi gereken eşyanın masrafına katlanma yükümlülükleri yok. Burada yükümlülük kiralayanın üzerinde" dedi.

Buna göre kombi ve mutfak dolabı gibi demirbaşların normal kullanım sonucunda eskimesi durumunda yenileme masrafı ev sahibine ait oluyor. Günlük kullanımdan kaynaklanan olağan bakım giderlerinden ise kiracı sorumlu tutuluyor. Kiracının kusuruyla meydana gelen ve olağan kullanımın ötesine geçen zararların giderilmesi de kiracıdan talep edilebiliyor.

TAMİR MASRAFINI KİRADAN DÜŞENLER DİKKAT

Avukat Batuhan Bulut, evde ortaya çıkan arızalar nedeniyle yapılan harcamaların doğrudan kira bedelinden düşülmesinin hukuki sorunlara yol açabileceği konusunda da uyarıda bulundu. Bulut, "Siz mal sahibinin onayı olmadan böyle bir bedeli kiradan düşerseniz otomatikman kirayı eksik ödediğiniz için size bir icra takibi açılır ve tahliye edilme riskiyle karşı karşıya kalırsınız" ifadelerini kullandı.

Kiracıların yaptıkları masrafları mutlaka belgelendirmesi ve faturalandırması gerektiğini vurgulayan Bulut, ev sahibinden ödeme alınamaması durumunda hukuki yollara başvurulmasını önerdi Ancak Türk Borçlar Kanunu'nun 306'ncı maddesi, belirli şartların oluşması halinde kiracıya arızayı ev sahibi hesabına giderterek masrafını kira bedelinden indirme hakkı da tanıyor. Bu nedenle kesinti yapmadan önce kanuni şartların oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi önem taşıyor.

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KİRACI EVDEN ÇIKARKEN EVİ BOYATMAK ZORUNDA MI?

Kiracıların merak ettiği bir diğer konu ise taşınırken evin yeniden boyatılmasının zorunlu olup olmadığı.

Avukat Batuhan Bulut, normal kullanımdan kaynaklanan eskime ve yıpranmalardan kiracının sorumlu tutulamayacağını belirterek bu durumun duvar boyası için de geçerli olduğunu söyledi. Bulut, "Bir gayrimenkulü boyalı şekilde teslim aldık diye iade ederken de illa boyatarak teslim etmek zorunda değiliz" dedi. Ancak kiracının duvarların rengini değiştirmesi veya olağan kullanımın dışında zarar vermesi durumunda sorumluluğun değişebileceğini belirtti. Beyaz boyalı teslim alınan bir evin duvarlarının siyaha ya da kırmızıya boyanmasını örnek gösteren Bulut, bu durumda evin eski haline getirilmesinin gerekebileceğini ifade etti.

Kiralık konutlarda kombi, dolap ve boya gibi giderlerin kim tarafından karşılanacağı; arızanın nedenine, eşyanın kullanım ömrüne ve kiracının konutu nasıl kullandığına göre değişiyor.