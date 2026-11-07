Kiralık evlerde tamir masrafları kime ait? Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren açıklama

Kiralık konutlarda zamanla ortaya çıkan arızalar ve yenileme ihtiyaçları, ev sahipleriyle kiracılar arasında anlaşmazlıklara yol açabiliyor. Özellikle kombi arızası, eskiyen mutfak dolapları ve boya masraflarının kime ait olduğu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
TRT Haber'e konuşan Avukat Batuhan Bulut, kiralık evlerde bakım, tamirat ve yenileme giderlerine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
KOMBİ VE ESKİYEN EŞYALARIN MASRAFI KİME AİT?
Kiracıların konutu teslim aldıkları koşullara uygun şekilde geri verme yükümlülüğü bulunduğunu belirten Bulut, kullanım ömrünü tamamlayan demirbaşların değiştirilmesinden ise kural olarak ev sahibinin sorumlu olduğunu söyledi.
Buna göre kombi ve mutfak dolabı gibi demirbaşların normal kullanım sonucunda eskimesi durumunda yenileme masrafı ev sahibine ait oluyor. Günlük kullanımdan kaynaklanan olağan bakım giderlerinden ise kiracı sorumlu tutuluyor. Kiracının kusuruyla meydana gelen ve olağan kullanımın ötesine geçen zararların giderilmesi de kiracıdan talep edilebiliyor.
TAMİR MASRAFINI KİRADAN DÜŞENLER DİKKAT
Kiracıların yaptıkları masrafları mutlaka belgelendirmesi ve faturalandırması gerektiğini vurgulayan Bulut, ev sahibinden ödeme alınamaması durumunda hukuki yollara başvurulmasını önerdi Ancak Türk Borçlar Kanunu'nun 306'ncı maddesi, belirli şartların oluşması halinde kiracıya arızayı ev sahibi hesabına giderterek masrafını kira bedelinden indirme hakkı da tanıyor. Bu nedenle kesinti yapmadan önce kanuni şartların oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi önem taşıyor.
KİRACI EVDEN ÇIKARKEN EVİ BOYATMAK ZORUNDA MI?
Kiracıların merak ettiği bir diğer konu ise taşınırken evin yeniden boyatılmasının zorunlu olup olmadığı.
Kiralık konutlarda kombi, dolap ve boya gibi giderlerin kim tarafından karşılanacağı; arızanın nedenine, eşyanın kullanım ömrüne ve kiracının konutu nasıl kullandığına göre değişiyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.