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10 meslek grubuna daha yeşil pasaport: Kıdem şartları belli oldu kimler alabilecek

15:10, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 16:16, 07/11/2026, Cumartesi
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Türkiye’de yeşil pasaport kapsamının genişletilmesine yönelik kanun teklifleri, farklı meslek gruplarını yeniden gündeme taşıdı. TBMM’ye sunulan düzenleme önerilerinde pilotlardan sağlık çalışanlarına, mühendislerden öğretmenlere kadar 10 meslek grubunun hususi damgalı pasaport alabilmesi isteniyor. Tekliflerde mesleki kıdeme göre 5, 10 ve 15 yıllık çalışma şartları öne çıkıyor.

Yeşil pasaport kapsamına alınması istenen meslek gruplarının başında pilotlar geliyor. 


Pilotlara yeşil pasaport için 5 yıl fiili uçuş şartı


TBMM’ye sunulan teklifte, pilot lisansını aldıktan sonra en az 5 yıl fiilen uçuş hizmetinde bulunan kişilere hususi damgalı pasaport verilmesi öneriliyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde gerekli uçuş süresini tamamlayan pilotlar da yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek.

Doktor, diş hekimi ve eczacılara 15 yıl kıdem şartı


Sağlık çalışanlarına yönelik teklif de dikkat çekiyor. Düzenleme önerisinde hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacıların yeşil pasaport kapsamına alınması talep ediliyor. Kamu veya özel sektörde en az 15 yıl fiilen görev yapan sağlık meslek mensuplarının bu haktan yararlanması öngörülüyor.


Teklifin yasalaşması halinde gerekli çalışma süresini tamamlayan özel sektör çalışanları da kapsamda yer alabilecek.



Mühendis ve mimarlar için en az 10 yıl kıdem şartı


Yeşil pasaport bekleyen meslek grupları arasında mühendisler ve mimarlar da bulunuyor. TBMM’ye sunulan farklı tekliflerde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) kayıtlı meslek mensuplarına 10 veya 15 yıllık mesleki kıdem şartıyla hususi damgalı pasaport verilmesi isteniyor.

Muhtarlar ve mali müşavirler de listede


Köy ve mahalle muhtarları ile mali müşavirler için de yeşil pasaport düzenlemesi yapılması talep ediliyor. Teklifte yeminli mali müşavirlerin yanı sıra en az 15 yıl mesleki kıdeme sahip serbest muhasebeci mali müşavirlerin (SMMM) de kapsam içine alınması öngörülüyor.

Özel okul öğretmenlerine de yeşil pasaport talebi


Öğretmenlerin yeşil pasaport kapsamına alınmasına yönelik ayrı bir kanun teklifi de Meclis gündeminde. Teklifte, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan ve en az 10 yıllık hizmet süresini tamamlayan öğretmenlere hususi damgalı pasaport verilmesi isteniyor.


Düzenlemenin kabul edilmesi halinde özel okullarda çalışan öğretmenler de gerekli hizmet şartlarını karşılamaları koşuluyla bu haktan yararlanabilecek.

Yeşil pasaport düzenlemesi yasalaştı mı?


Pilotlar, sağlık çalışanları, mühendisler, mimarlar, muhtarlar, mali müşavirler ve öğretmenleri kapsayan düzenlemeler henüz kanun teklifi aşamasında bulunuyor. 


Bu nedenle söz konusu meslek grupları için şu an yeni bir yeşil pasaport başvuru hakkı doğmuş değil. Tekliflerin kabul edilmesi halinde pasaport hakkından yararlanabilecek kişiler, ilgili düzenlemelerde belirlenecek şartlara göre değerlendirilecek.

Başlıklar :TBMMyeşil pasaportmeslek gruplarıpilotsağlık çalışanlarımühendispasaport düzenlemesikıdem şartlarıkanun teklifiöğretmenhususi damgalı pasaport
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10 meslek grubuna daha yeşil pasaport: Kıdem şartları belli oldu kimler alabilecek

Yeşil pasaport kapsamına alınması istenen meslek gruplarının başında pilotlar geliyor. 


Pilotlara yeşil pasaport için 5 yıl fiili uçuş şartı


TBMM’ye sunulan teklifte, pilot lisansını aldıktan sonra en az 5 yıl fiilen uçuş hizmetinde bulunan kişilere hususi damgalı pasaport verilmesi öneriliyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde gerekli uçuş süresini tamamlayan pilotlar da yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek.

Doktor, diş hekimi ve eczacılara 15 yıl kıdem şartı


Sağlık çalışanlarına yönelik teklif de dikkat çekiyor. Düzenleme önerisinde hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacıların yeşil pasaport kapsamına alınması talep ediliyor. Kamu veya özel sektörde en az 15 yıl fiilen görev yapan sağlık meslek mensuplarının bu haktan yararlanması öngörülüyor.


Teklifin yasalaşması halinde gerekli çalışma süresini tamamlayan özel sektör çalışanları da kapsamda yer alabilecek.



Mühendis ve mimarlar için en az 10 yıl kıdem şartı


Yeşil pasaport bekleyen meslek grupları arasında mühendisler ve mimarlar da bulunuyor. TBMM’ye sunulan farklı tekliflerde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) kayıtlı meslek mensuplarına 10 veya 15 yıllık mesleki kıdem şartıyla hususi damgalı pasaport verilmesi isteniyor.

Muhtarlar ve mali müşavirler de listede


Köy ve mahalle muhtarları ile mali müşavirler için de yeşil pasaport düzenlemesi yapılması talep ediliyor. Teklifte yeminli mali müşavirlerin yanı sıra en az 15 yıl mesleki kıdeme sahip serbest muhasebeci mali müşavirlerin (SMMM) de kapsam içine alınması öngörülüyor.

Özel okul öğretmenlerine de yeşil pasaport talebi


Öğretmenlerin yeşil pasaport kapsamına alınmasına yönelik ayrı bir kanun teklifi de Meclis gündeminde. Teklifte, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan ve en az 10 yıllık hizmet süresini tamamlayan öğretmenlere hususi damgalı pasaport verilmesi isteniyor.


Düzenlemenin kabul edilmesi halinde özel okullarda çalışan öğretmenler de gerekli hizmet şartlarını karşılamaları koşuluyla bu haktan yararlanabilecek.

Yeşil pasaport düzenlemesi yasalaştı mı?


Pilotlar, sağlık çalışanları, mühendisler, mimarlar, muhtarlar, mali müşavirler ve öğretmenleri kapsayan düzenlemeler henüz kanun teklifi aşamasında bulunuyor. 


Bu nedenle söz konusu meslek grupları için şu an yeni bir yeşil pasaport başvuru hakkı doğmuş değil. Tekliflerin kabul edilmesi halinde pasaport hakkından yararlanabilecek kişiler, ilgili düzenlemelerde belirlenecek şartlara göre değerlendirilecek.

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