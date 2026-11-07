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14:07, 07/11/2026, Cumartesi

10 yaşındaki imam hatipli dünya birincisi oldu: ‘Çalışmayı bir ibadet bilinciyle yapıyoruz’

Kayseri'de eğitim gören 10 yaşındaki imam hatip öğrencisi Talha Oğuz, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Einstein Olimpiyatları'ndan 2 altın madalyayla döndü. Fen bilimlerinde dünya birincisi, matematikte dünya üçüncüsü olan Talha, kendi yaş kategorisinde çift altın madalya kazanan tek öğrenci oldu. Başarısının sırrını disiplinli çalışmaya bağlayan küçük öğrenci, "Bizler çalışmanın bir ibadet bilinciyle yapılabileceğini öğreniyoruz" sözleriyle dikkat çekti.

Kayseri'de yaşayan 10 yaşındaki Talha Oğuz, uluslararası alanda elde ettiği başarıyla Türkiye'nin gururu oldu. Şehit Cennet Yiğit Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Talha, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Uluslararası Einstein Olimpiyatları'nda iki farklı kategoride dereceye girdi. 40 ülkeden öğrencilerin yarıştığı organizasyonda fen bilimleri alanında dünya birinciliğini elde eden Talha, matematikte ise dünya üçüncüsü oldu.

Yarışmanın ilk üç sıradaki öğrencilere altın madalya verilmesini öngören sistemi sayesinde 2 altın madalya kazanan Talha, kendi yaş kategorisinde bu başarıya ulaşan tek öğrenci unvanını elde etti.

YETENEĞİNİ ANAOKULU ÖĞRETMENİ KEŞFETTİ

Talha'nın matematik ve zeka oyunlarına olan ilgisini ilk fark eden kişi, anaokulu öğretmeni Dilek Kumral oldu. Öğretmeninin yönlendirmesiyle satranç oynamaya başlayan Talha, zamanla matematik ve fen bilimleri alanlarında kendisini geliştirdi. Henüz ilkokul birinci sınıfın ikinci haftasında okuma yazmayı öğrenen Talha, o dönemde ikinci sınıf düzeyindeki matematik sorularını da çözebiliyordu.

Disiplinli çalışmasıyla yerel ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde eden küçük öğrenci, Berlin'deki başarısının ardından Fermat Matematik Olimpiyatı'nda da Vietnam'da düzenlenecek dünya finallerine katılmaya hak kazandı.

‘ÇALIŞMANIN BİR İBADET BİLİNCİYLE YAPILABİLECEĞİNİ ÖĞRENİYORUZ’

Uluslararası başarısında okulunun ve öğretmenlerinin büyük payı olduğunu belirten Talha Oğuz, imam hatip okulunda aldığı eğitimin kendisine kazandırdığı değerleri anlattı:

"İmam hatip okullarında bize sadece dersler değil; sorumluluk, disiplin, gayret ve ahlak da öğretiliyor. Bizler çalışmanın bir ibadet bilinciyle yapılabileceğini öğreniyoruz."

Bir imam hatip öğrencisi olarak uluslararası bilim yarışmalarında önemli dereceler elde etmekten gurur duyduğunu söyleyen Talha, başarısında emeği bulunan ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

‘FEDAKARLIK YAPMADAN BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDİLEMİYOR’

Berlin'de Türk bayrağını dalgalandırmanın kendisi için unutulmaz olduğunu ifade eden Talha, başarısının arkasında uzun süreli ve planlı bir çalışma bulunduğunu söyledi.

"Berlin'de bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak hayatım boyunca unutmayacağım bir anı olacak"
diyen Talha, arkadaşlarına da pes etmemeleri tavsiyesinde bulundu. Küçük öğrenci, "Oyun oynamaya veya dinlenmeye ayıracağım bazı zamanları ders çalışmaya verdim. Ancak planlı çalışınca insan her şeye yetişebiliyor. Fedakârlık yapmadan büyük başarılar elde edilemiyor" ifadelerini kullandı.
Başlıklar :Uluslararası Einstein OlimpiyatlarıTalha Oğuzİmam HatipŞehit Cennet Yiğit Anadolu İmam Hatip Ortaokulu
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