Van’da tır minibüsle çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Van-Özalp karayolunda meydana geldi. Tır ile minibüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma, AFAD, UMKE, Özalp, Erçek ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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