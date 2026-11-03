Van’dan dünyaya uzanan lezzet: 350 derecelik taş fırından çıkıyor, Türkiye’nin dört bir yanına, hatta Avrupa’ya gidiyor

"Sadece kahvaltıda değil, diğer öğünlerde de tüketiliyor"





Van’ın kahvaltı kültüründe çöreğin önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Duman, "Van’da çörek sadece kahvaltılarda değil, gün içerisinde de sıkça tüketiliyor. Vatandaşlar kebap yedikten sonra bile ara öğün olarak çörek tercih edebiliyor. Ramazan ayında ise sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ürünümüzü tercih eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.