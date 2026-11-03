Galatasaray - Stuttgart (CANLI)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Almanya ekibi Stuttgart'ı ağırlıyor. RAMS Park'taki maç saat 20.45'te başladı. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetiyor. Maç, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 ve İspanya devi Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, üçüncü haftada ise Fransa ekibi Lille'i 4-2 yendi.
Ligdeki ilk iki maçında Norveç ekibi Viking'i 3-1 ve Slovakya takımı Slovan Bratislava'yı da 3-0 mağlup eden Stuttgart ise son maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, statü gereği oynayamayacak futbolcuların dışında Stuttgart karşısında tam kadro sahaya çıktı.
Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği forma giyemiyor.