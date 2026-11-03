Şiddetli yağış geliyor şemsiyeler bile yetmeyecek: Bakanlıktan 23 il için kritik uyarı

Eyüpsultan’da iş yerlerini su bastı: '700 bin lira masrafım var' diyen esnaf felaketin asıl sebebini açıkladı

Eyüpsultan’da gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. İş yerinde hasar oluşan işletme sahibi Aytaç Uzunlar, “Akşam çok büyük bir felaket yaşadık. Bu felaketin asıl sebebi şiddetli sağanak değil, yolumuzdaki tramvay inşaatından dolayı. Yüklenici firmanın hatasından dolayı lağım suyunun alttan patlaması sonucu bu çileyi yaşadık" diyerek zararlarının karşılanmasını istedi.