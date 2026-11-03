Şiddetli yağış geliyor şemsiyeler bile yetmeyecek: Bakanlıktan 23 il için kritik uyarı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarın 23 ilde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 23 il için meteorolojik uyarı yayımlanırken Hatay'ın dört, Osmaniye'nin ise üç ilçesinde turuncu alarm verildi. Yetkililer, özellikle sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını ve güncel hava durumu uyarılarını takip etmesini istedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarın kuvvetli yağış beklenen 23 ilde su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre yarın Hatay, Osmaniye, İstanbul ve İzmir'de şiddetli ve kuvvetli yağış bekleniyor."
"Hatay'ın Hassa, Payas, Erzin ve Dörtyol ile Osmaniye'nin Merkez, Hasanbeyli ve Toprakkale ilçeleri için turuncu; Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için ise sarı uyarı var. "
"Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım; güncel uyarıları takip edelim" denildi.