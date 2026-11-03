3 ilde sahte para ve uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul’un farklı ilçelerinde, sokakta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen ve kamuoyunda ’torbacı’ olarak nitelendirilen şahıslara yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, il genelinde 32 adrese 31 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Tespit edilen adreslerde şüphelileri yakalama ve adreslerde arama çalışmaları devam ediyor.

3 ilde sahte döviz operasyonu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sahte Türk lirası, ABD doları ile avro banknotlarını piyasaya sürerek, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 15 şüpheli hakkında da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 13 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerin, 15 şüpheliye yönelik yakalama ve adreslerde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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