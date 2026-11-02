İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi: BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., (BEDAŞ) 2 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da uygulanacak planlı elektrik kesinti programını açıkladı. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi 8 saat sürecek. Vatandaşlar "Elektrikler ne zaman kesilecek, ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
BEDAŞ'ın 'Planlı Bakım Çalışma Programı' kapsamında yayımladığı bilgilere göre çalışmalar 2 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kesintilerin büyük bölümü sabah 09.00'da başlayıp 17.00'ye kadar sürecek.
İşte, İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...
Zeytinburnu: Sümer Mahallesi
Sultangazi ilçesi kesinti programı
Sarıyer Ayazağa Mahallesi
Sarıyer İstinye Mahallesi
Küçükçekmece Atakent Mahallesi
Küçükçekmece İnönü Mahallesi
Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi
Gaziosmanpaşa Merkez, Sarıgöl Mahalleleri
Fatih Alemdar Mahallesi
Eyüpsultan Göktürk Merkez ve Mimar Sinan Mahalleleri
Çatalca Çakıl Mahallesi
Beyoğlu Asmalı Mescit, Cihangir, Evliya Çelebi, Kamer Hatun, Çukur ve Şehit Muhtar Mahalleleri
Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi
Beşiktaş Cihannüma, Sinanpaşa ve Abbasağa Mahalleleri
Başakşehir, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi
Bakırköy Yeşilköy ve Yenimahalle Mahalleleri
Bahçelievler Şirinevler Mahallesi
Arnavutköy İmrahor Mahallesi