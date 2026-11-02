Fon soruşturmasında yeni gelişme: 37 kişi parasını iade etti, 18,3 milyar lira toplandı
12:32, 02/11/2026, Pazartesi
IHA
Fon soruşturmasında 37 kişi paraları geri verdi.
Fon soruşturması kapsamında 37 kişinin aldığı parayı iade ettiği öğrenildi. İade edilen paraların toplam tutarının 18 milyar 340 milyon TL olduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, cuma günü itibariyle 37 kişinin söz konusu paraları geri verdiği ve bu kişilerden toplam 18 milyar 340 milyon TL tahsil edildiği kaydedildi.
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Başlıklar :FonİstanbulSoruşturma