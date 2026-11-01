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İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

07:19, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 07:29, 01/11/2026, Pazar
AA
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İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul Maratonu kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından güzergah üzerindeki yollarda trafik akışı durduruldu.

İstanbul Maratonu dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve köprüye bağlantı sağlayan bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, maraton bitimine kadar Güney Zincirlikuyu ayrımı, Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 kara yolu güney katılımı, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu ve Sait Çiftçi D-100 kara yolu güney katılımlar durduruldu.

Kısıklı Caddesi ve Mahir İz Caddesi Altunizade Köprüsü'nün üzerinde D-100 kuzey yönüne katılımlar, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönüne bağlantı ile Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılımı trafiğe kapatıldı.

Sürücüler Büyükdere, Balmumcu, Levent, Sarıyer, Çamlıca Bağlantı Yolu, Ünalan, Ataşehir ve Beşiktaş'a sevk edilmeye başlandı.

Maraton dolayısıyla Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü de çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddelerinde de trafik akışı çift yönlü durduruldu.

Havuzlu Kavşak Alt Geçidi, Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri ile Aksakal Sokağı da trafiğe kapatıldı.

Sürücüler, kapatılan yollara alternatif olarak​​​​​​​ D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı'nı kullanıyor.

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı, TAT Towers önü, metrobüs durakları, Balmumcu tünel girişi, Balmumcu Kavşak, Merkez Komutanlığı, Yıldız, Serencebey, Dolmabahçe, Kabataş, Salı Pazarı, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı, Perşembe Pazarı, Boğazkesen ve Kadırgalar Caddesi altbaş ışıklar, Ressam Hamdibey, Bostancı Veli, Abbasağa, Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu, İnebolu, Akyol ile Hasfırın sokaklarında trafik akışı durduruldu.

Sürücüler alternatif yollara yönlendirildi

Sabancı Lisesi, Çiğdem, Beşiktaş İskele, İnönü Cadde Başı AKM ve İnönü Cadde MKE önü sokakları, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydanı, Karaköy Meydanı, Deniz Liman çıkışı, Revani Sokağı gelişi, Mebusan yokuşu Sokağı başı, Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu gidişleri, Refik Saydam Caddesi'nden ve Atatürk Köprüsü'nden Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane'deki meydandan Bankalar Caddesi'ne girişi, Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokağı'nın girişi trafiğe kapatılan yerler arasında.

Çırağan, Tersana, Meclis-i Mebusan, Dolmabahçe, Kemeraltı, Necatibey ve Dolmabahçe Gazhane Caddeleri ile Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklardan iniş istikameti, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız ışıklar arası, Ortaköy Meydanı Beşiktaş istikameti, Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydanı istikameti trafiğe kapatıldı.

Kapatılan güzergahlara alternatif yolları kullanmak isteyen sürücüler​​​​​​​, bulundukları güzergaha göre Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Palangalar Caddesi, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Akyol Sokağı içerisine, Defterdar Yokuşu, Divan Kavşağı, Asker Ocağı Caddesi, Okçu Musa Caddesi ve Kuruçeşme'ye yönlendiriliyor.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne geçişler durduruldu

Anadolu Yakası'nda ise Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü'nden D-100 kara yolu güney yönüne katılım ile Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 kara yolu güney bağlantısı trafiğe kapatıldı.

Şile Yolu'nun Libadiye Kavşağı ile Kısıklı Caddesi arasındaki bölümü, Avrasya Tüneli D-100 kuzey yolu girişleri ve Mahir İz Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Akagündüz Sokağı kavşağından itibaren araç geçişine izin verilmiyor.

Gümüşyolu Caddesi'nin Baba Nakkaş Sokağı kesişiminden, Yalıboyu Caddesi'nin Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden ve Abdullahağa Caddesi'nin Kuzguncuk Caddesi kesişiminden itibaren Beylerbeyi yönüne, Abdullahağa Caddesi'nin Eski Çınar Sokağı kesişiminden Beylerbeyi yönüne ve Kısıklı Caddesi, Bağlaryolu Sokağı ile Nurbaba Sokağı kavşağından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne geçişler durduruldu.

Alternatif olarak sürücüler, Nuhkuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabilecek.


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Başlıklar :İstanbul MaratonuYollar trafiğe kapatıldıistanbul
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