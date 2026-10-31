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Ümmet birliği için ilk somut adım

Ümmet birliği için ilk somut adım

Neslihan Önder
04:00, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ümmet birliği için ilk somut adım
Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı

İstanbul'da 2 gün süren Uluslararası İslam Birliği Konferansı sona erdi. Cuma namazından sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde sonuç bildirgesi açıklandı. İlk somut adım olarak “Birlik Araştırmaları, Birlik ve Kalkınma Projeleri Merkezi” kurulacak. İslam ülkeleri ve Müslümanların azınlık olduğu ülkelerde birlik komisyonları oluşturulacak.

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı iş birliğiyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Uluslararası İslam Birliği Konferansı sona erdi. "Ortak Temel İlkelerden Birlik Sözleşmesine" başlığıyla gerçekleştirilen konferansa, dünyanın farklı ülkelerinden alimler, düşünürler, diplomatlar ve siyasi temsilciler katıldı. 2 gün süren toplantıların ardından katılımcılar, dün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan cuma namazından sonra “Vasat Ümmet Misakı: Sabiteler ve Değişkenler” başlıklı sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgenin Arapçasını Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Türkçesini ise Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar okudu.

AYRIŞMALARA KARŞI BİRLİK VURGUSU

İslam dünyasının karşı karşıya olduğu siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunların aşılması için birlik çağrısı yapılan bildirgede, "Ümmetin birliği, şer'i bir yükümlülük, temel bir dini amaç ve medeniyet açısından zorunluluktur" denilerek farklı mezhep ve düşünce ekolleri arasındaki ihtilafların ayrışma gerekçesine dönüştürülmemesi gerektiği vurgulandı. Bildirgenin en dikkat çeken başlıklarından biri Filistin oldu. Gazze'de devam eden soykırımın durdurulması, Batı Şeria'daki katliam ve ihlallerin sona erdirilmesi, esirlerin ve kutsal mekanların korunması istendi. Katılımcılar, "Başta mübarek Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanların korunması ve Filistin topraklarındaki işgalin sona erdirilmesi" çağrısı yaptı. Yemen ve Sudan'daki gelişmelere de yer verilen bildirgede, her iki ülkenin toprak bütünlüğü, egemenliği ve meşru kurumlarının desteklenmesi gerektiği belirtildi. Arakan ve Doğu Türkistan'da baskı altında yaşayan halklarla dayanışma mesajı da verildi.

BİRLİK İÇİN YENİ MERKEZ KURULACAK

İslam dünyasında birlik söyleminin somut projelere dönüştürülmesi amacıyla önemli kararlar da alındı. Bu kapsamda "Birlik Araştırmaları, Birlik ve Kalkınma Projeleri Merkezi" kurulması kararlaştırıldı. İslam ülkelerinde ve Müslümanların azınlık olarak yaşadığı ülkelerde birlik komisyonlarının oluşturulması, ortak eğitim programları düzenlenmesi ve bilimsel araştırmaların paylaşılması da bildirgede yer alan kararlar arasında sıralandı. Alimler, düşünürler ve İslami kurumlar arasındaki iletişimin düzenli toplantılarla sürdürülmesi gerektiği belirtilirken, medyanın "Nefret, kışkırtma ve taassupla mücadeledeki rolüne" dikkat çekilerek ortak noktaların öne çıkarılması ve güvenin inşa edilmesi istendi. Bildirgede bazı Batı ülkelerindeki gelişmelerin Müslümanlara yönelik nefret söylemini körüklemek için kullanılmasına karşı uyarıda bulunuldu.


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Başlıklar :Ayasofya Camiiİslam AlimleriÜmmetToplum
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