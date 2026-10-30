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Salat-ı Tefriciye duası: Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı

Salat-ı Tefriciye duası: Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı

16:52, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 16:52, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Salat-ı Tefriciye duası: Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı
Salat-ı Tefriciye

Sıkıntıların giderilmesi, müşküllerin hallolması, hastalıkların şifası ve hayırlı muratların gerçekleşmesi amacıyla sıkça okunan en bilinen salavatlardan biri olan Salat-ı Tefriciye (Salat-ı Nâriye), Yüce Allah'tan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ve ehl-i beytine eksiksiz salat ve selam dilemeyi içeren kapsamlı bir dua niyazıdır. Salat-ı Tefriciye Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleri içeriğimizde.

Salat-ı Tefriciye duası önemli dualardan bir tanesidir. Müslümanların sıkıntıya düştüğünde ya da bir dileği olduğunda dualara sarılması İslam dini için önemli olaylardan biridir. İslam dininde sıkıntıya düşenlerin okuduğunda refaha kavuşacağına inanılan dualardan biri de Salat-ı Tefriciye duasıdır. Salat-ı Tefriciye duası nedir, ne için okunur?

SALAT-I TEFRİCİYE DUASI ARAPÇA METNİ

SALAT-I TEFRİCİYE DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Salat-ı Tefriciye duasının Arapça okunuşu şu şekilde olmaktadır: “Allâhumme salli salaten kâmileten ve sellim selamen tâmmen ala Seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukda bihil-havaicu ve tünalü bihir-reğâibü ve hüsnül-havatimi ve yustaskal ğamamu bivechihil Kerim ve ala âlihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lumin lek.” Biçiminde ifade edilmektedir.

SALAT-I TEFRİCİYE TÜRKÇE ANLAMI

“Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”

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Salavat ne demek, anlamı nedir?

4444 KEZ TEFRİCİYE OKUMANIN FAZİLETLERİ

Salat-ı Tefriciye duası bir hayli ünlü olan bir salattır. Salat-ı Tefriciye duası, ihlas ile birlikte okunmaya devam edildiği durumda okuyan bireyde dilediklerinin gerçekleşmesi, yaşamında meydana gelen sorunların ortadan kalkması, başlarına gelebilen zorluklar, hastalıklar mevcut olduğunda oldukça fazla etkili olduğu bilinmektedir.

Bununla beraber İmam Kurtubi’nin dediğine göre Salat-ı Tefriciye 100 kez veya 41 kez okumaya devam edilmesi halinde bireyin zaman geçtikçe problemlerinin giderildiğini, işlerinin oldukça kolaylaştığını, içinin nurla dolduğunu, rızkının bir hayli bollaştığını, itibarının da arttığını belirtmiştir. Birey eğer dilediklerinin çabuk gerçekleşmesini istiyor ise Salat-ı Tefriciye duasını okunması gerekmektedir.

Kurtubi önemli olan ya da hayırlı olan bir işin gerçekleşebilmesi ya da belaların def edilebilmesi için Salat-ı Tefriciye 4444 kez okunmalı demiştir. Salat-ı Tefriciye duasını okuyacak kadar zamanı bulunmayan kişiler 5, 3, 7, 21, 41 veya 11 kez okuyabilmektedir. Okunan sayıya göre faziletleri bulunmaktadır. Özellikle çağımızda bir ameliyata girecek olan kişi veya bir sınava girecek olan öğrenciler için okunmaktadır.

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SALAT-I TEFRİCİYE DUASININ KAYNAĞI NEDİR? (DİYANET)

“Salât-ı münciye”, “Salât-ı tefrîciye” duaları, Hz. Peygamberden (s.a.s.) nakledilen dualardan değildir. Bunlar, Kur’an-ı Kerim’in, Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-ü selâm getirmeyi emreden âyetine istinaden asr-ı saâdetten çok sonraları tanzim edilmiş salât-ü selâm türü dualardır.

Dualar Allah’a arz edilmeden önce, Allah’a hamd-ü senâ ve Peygamberine de salât-ü selâm getirilmelidir. Resûlullah (s.a.s.), dua eden bir adamın, dua sırasında kendisine salât ve selam okumadığını görmüş ve “Bu kimse acele etti.” buyurmuş, sonra adamı çağırıp “Biriniz dua ederken, Allah Teâla’ya hamd-ü senâ ederek başlasın, sonra O’nun Peygamberine salât okusun, sonra da dilediğini istesin.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 23) buyurmuştur.

Salavât, Hz. Peygamber (s.a.s.) için okunan ve Allah’ın rahmet ve selâmının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir. Salavât duaları genellikle “Allahümme salli...” lafızlarıyla başlar. Söz konusu duaların da bu lafızlarla başladığı ve bu dualarda Hz. Peygambere salât-ü selam getirerek dünyevî ve uhrevî birtakım hacetlerin arz edildiği bilinmektedir.

Buna göre belli sayılarda okumanın dinî bir gereklilik olduğu inancına kapılmaksızın ve namazların arkasından okunması alışkanlık hâline getirilmeksizin bu salavât/dualar her zaman okunabilir.

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